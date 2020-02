Lübbecke (WB). Nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos eines Tatverdächtigen kann die Polizei Minden-Lübbecke einen Erfolg vermelden. Der junge Mann, der am 25. Oktober in der Sparkasse Gehlenbeck versucht hatte, mit einer zuvor bei einem Wohnungseinbruch in Lübbecke erbeuteten EC-Karte Geld abzuheben, hat sich den Ermittlern gestellt. Hierbei handelt es sich um einen Jugendlichen (17) aus Lübbecke, der sich auf dem Foto selbst erkannt habe, so die Polizei.