Von Viola Willmann

Lübbecke-Gehlenbeck (WB). Der Heimatverein Gehlenbeck feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. 20 Jahre, in denen immer Friedrich-Wilhelm Bartmann dem Verein vorstand. 20 Jahre, in denen Bartmann den Heimatverein grundlegend prägte – wahrscheinlich wie kein anderer. Eine lange Zeit. Für Bartmann genau der richtige Zeitpunkt, sein Amt als Vorsitzender des Vereins niederzulegen. So geschehen bei der Jahreshauptversammlung im Heimathaus Gehlenbeck am vergangenen Freitag. „20 Jahre sind genug“, sagte Bartmann, der seinen Ruhestand vom Ehrenamt schon seit geraumer Zeit angekündigt hat. So hatte der Heimatverein Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten und einen neuen Vorstand zusammenzustellen.

„Der Verein ist gut aufgestellt und ich sehe ihn auf einem guten Weg“, sagte Bartmann in seiner letzten Rede als Vorsitzender. 213 Mitgliedsfamilien habe der Verein. Bei den darauffolgenden Wahlen wurde Monika Lammermann zur neuen Vorsitzenden gewählt. „Ich freue mich, dass ihr mir das zutraut“, sagte sie an die Mitglieder gerichtet. Sie sieht sich mit ihrem Vorstandsteam gut auf die Aufgabe vorbereitet. „Wir haben das Team so zusammengestellt, dass wir gut miteinander arbeiten können. Und wir fangen ja nicht von vorne an“, sagte Monika Lammermann, die seit mehr als zehn Jahren im Verein ist.

Vor 20 Jahren wurde der Heimatverein Gehlenbeck gegründet, unmittelbar danach das jetzige Heimathaus gekauft. Damals noch ein heruntergekommener Kotten. „55.000 D-Mark hat das Haus gekostet, 45.000 D-Mark haben wir von der Stadt bekommen“, berichtet Bartmann. 2002 habe man dann begonnen, das Haus zu renovieren und „jede Menge Geld und Arbeit reinzustecken“. Unterstützt wurden sie dabei unter anderem von der NRW-Stiftung und dem Fitzebohnenverein, zu dem noch immer eine enge Verbindung besteht. „Als das Dach gedeckt wurde, war das halbe Dorf hier“, erinnert sich Friedrich-Wilhelm Bartmann mit ein wenig Stolz. Der Stolz ist berechtigt, denn inzwischen ist das Heimathaus so etwas wie der Dorfmittelpunkt. Und mehr noch. „Der Heimatverein ist über Dorf und Stadt hinaus bekannt“, sagt der 74-Jährige. Denn einmal im Monat ist das Heimathaus beim Kaffeetrinken ein beliebtes Ausflugsziel. Und das Angebot für externe Gruppen und Vereine, sich vom Heimatverein mit Stippgrütze oder dem berühmten „Gehrmker Picker“ verköstigen zu lassen, wird ebenfalls sehr gut angenommen.

Monika Lammermann übernimmt

Reichlich zu tun also für Monika Lammermann und den neuen Vorstand, denen Bartmann aber natürlich noch bei Bedarf beratend zur Seite steht. Lammermann gehört wie neun andere Frauen zum Team der Hausmägde, die sich gemeinsam mit den sieben Hausknechten um die Veranstaltungen und die Pflege des Hauses kümmern. „Wir bräuchten mehr Unterstützung bei den Hausmägden, aber es gibt inzwischen auch ein paar Männer, die den Pickert ganz gut backen können“, sagt Lammermann schmunzelnd. Die erhofft sich durch die Verjüngung des Vorstands, den Verein mehr für jüngere Leute zu öffnen. „Aber das mit den jungen Leuten und dem Ehrenamt ist eine schwierige Sache“, weiß die neue Vorsitzende, dass nicht nur der Heimatverein Gehlenbeck Nachwuchssorgen hat.

Finanziell ist der Verein allerdings gut aufgestellt, so dass der eine oder andere Wunsch geäußert werden dürfte. „Wir Frauen wünschen uns eine neue Küche“, sagt Monika Lammermann. Uwe Linz wirft ein, dass sich die Männer eher über neues Werkzeug freuen würden. „Wir müssen uns jetzt erstmal als neuer Vorstand besprechen und dann sehen wir weiter“, schließt Lammermann das Thema. Friedrich-Wilhelm Bartmann gibt ihr noch einen Tipp mit auf den Weg. „Als Vorstand muss man Ideen und Visionen haben und vorangehen.“ Seine Vision von einem mit Leben gefüllten Heimathaus hat sich auf jeden Fall erfüllt.

Neuen Vorstand gewählt

Neben Monika Lammermann als neuer Vorsitzender gehören Jürgen Hölscher (Kassenprüfer), Margret Knobbe (Beisitzerin), Ingrid Ober-Hongsermeier (2. Kassiererin), Aaron Kujawa (1. Kassierer), Marc Schrewe (2. Schriftführer), Uwe Linz (1. Schriftführer), Heinz Witthus (Kassenprüfer), Anne Hagenbuch (Beisitzerin), Mechthild Knickmeyer (Organisatorin) und Sigrid Bekemeier (2. Vorsitzende) zum Vorstand des Heimatvereins.

Geplante Veranstaltungen

Neben dem regelmäßigen Öffnen des Heimathauses ist „Lübbecke on tour“ dieses Jahr in dem Ortsteil zu Gast. Der Heimatverein bietet dazu am 14. Juni Pickert im Heimathaus an. Zum Dorffest anlässlich des 900-jährigen Jubiläums des Ortsteils am 4. Oktober wird auf dem Schulhof Pickert gebacken. Ob und wie das eigene 20-jährige Bestehen gefeiert wird, ist noch nicht klar.