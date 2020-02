Damit ihre Freundin Ramona Ramsbrock (links) mit ihrer Enkelin Sophie (4) und ihrer Tochter in eine Erdgeschosswohnung in Melle ziehen kann, hat Klaudia Fegan bei Facebook einen Aufruf gestartet, um freiwillige Umzugshelfer zu finden. Foto: Freya Schlottmann

Von Freya Schlottmann

Lübbecke/Espelkamp (WB). Ramona Ramsbrock leidet an Multipler Sklerose, hat einen inoperablen Gehirntumor und Metastasen an der Wirbelsäule. Die Treppen zu ihrer Obergeschosswohnung in Fiestel kann sie nicht mehr steigen und muss deswegen umziehen. Weil das Jobcenter ihr einen Umzug nicht bezahlt, wie sie sagt, hat ihre Freundin Klaudia Fegan aus Lübbecke einen Aufruf bei Facebook gestartet. So hat sie freiwillige Helfer gefunden, die den Umzug möglich gemacht haben.

„Mit so viel Hilfe habe ich absolut nicht gerechnet“, erzählt Ramona Ramsbrock mit Tränen in den Augen. Gemeinsam mit ihrer 20-jährigen Tochter Angelina und der vierjährigen Enkelin Sophie, die beide bei der 44-Jährigen wohnen, kann sie durch die Hilfe von insgesamt neun ihr eigentlich völlig fremden Menschen in Melle nun endlich wieder selbstständiger leben. Denn zu Fuß ist Ramona Ramsbrock aufgrund ihrer Erkrankungen nicht mehr gut unterwegs. „Kurze Strecken schaffe ich noch. Sonst brauche ich aber einen Rollstuhl“, erzählt sie. Jetzt im Erdgeschoss zu wohnen, sei eine große Erleichterung in ihrem Alltag.

Den Kopf in den Sand zu stecken ist keine Option

Im Jahr 2009, mit nur 33 Jahren, hat Ramona Ramsbrock die Diagnose Multiple Sklerose erhalten. Einige Jahre später kam dann der zweite Schock: ein Gehirntumor, der in ihrem Körper streut. „Die Ärzte meinten nach einer Wirbelsäulenoperation, dass ich nicht mehr laufen könnte“, sagt Ramona Ramsbrock. Nochmals einige Zeit später sagten sie ihr sogar, dass „ich den Sommer noch genießen sollte, weil ich nicht mehr viel Lebenszeit hätte“.

Den Kopf in den Sand zu stecken, war für die gelernte Rettungsassistentin aber keine Option. Stattdessen kämpfte sie sich wieder auf die Beine und zog vor vier Jahren von Melle nach Fiestel um. „Ich wollte dort einen Neuanfang starten und auch endlich mal wieder rauskommen“, berichtet Ramona Ramsbrock. Bei der Espelkamper Lebenspraxis „Spirit2l“ lernte sie in einer Frauengruppe dann Klaudia Fegan kennen. Die beiden verbindet mittlerweile eine enge Freundschaft.

Eine Freundin startet einen Aufruf bei Facebook

Marcel Hannemann (von links), Christian Kolovos und Jens Tech haben geholfen. Marcel Hannemann (von links), Christian Kolovos und Jens Tech haben geholfen.

Diese Freundin ist es nun auch gewesen, die am 12. Februar in der Facebookgruppe „Lübbecke...interessiert mich“ einen Aufruf gestartet hat, um der 44-Jährigen beim Umzug wieder zurück nach Melle – weil sie nur dort eine geeignete Wohnung gefunden hat und ihre Tochter in Melle eine Ausbildung macht – zu helfen. Denn vom Jobcenter des Kreises Minden-Lübbecke, von dem Ramona Ramsbrock Hartz IV bezieht, habe sie nach eigenen Angaben trotz Antrags keine finanzielle Unterstützung erhalten. „Eine Begründung, warum das so ist, gab es nicht“, sagt sie.

Auf Nachfrage erklärte das Jobcenter des Kreises Minden-Lübbecke, dass die Kosten für Umzüge unter bestimmten Voraussetzungen vom abgebenden Träger übernommen würden, etwa wenn aufgrund einer neuen Arbeitsstelle die Pendelei zu aufwändig ist, wenn Mietmängel in einer Wohnung bestehen oder wenn Freunde und Verwandte nicht helfen können. Dafür müsse ein Antrag gestellt werden. Zu Einzelfällen würden aber keine Angaben gemacht, so das Jobcenter.

Ramona Ramsbrock erzählt, dass sie ihre Bekannten gefragt habe, ihr beim Umzug zu helfen. Vergebens. Klaudia Fegan ergänzt: „Weil von denen keine Hilfe kam, habe ich den Text geschrieben und schließlich bei Facebook gepostet.“ Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich auf diesem Weg zahlreiche Menschen, die freiwillig ihre Unterstützung für den Umzug anboten.

„Die haben geackert wie verrückt“

Mehr als 50 Kommentare hat der Beitrag in der Facebook-Gruppe bekommen. Einer, der sofort seine Hilfe anbot, war Christian Kolovos. „So etwas berührt einen. Und die Frau brauchte ganz einfach Hilfe. Das war also eine Selbstverständlichkeit“, begründet der Lübbecker sein Engagement. Gemeinsam mit seinen Freunden Marcel Hannemann und Jens Tech, der praktischerweise auch einen Sprinter zur Verfügung stellen konnte, bot er seine Hilfe an.

„Die drei sind wenige Tage nach dem Posting um 15.30 Uhr aufgetaucht und haben bis 22 Uhr geholfen“, sagt Klaudia Fegan. Fast alles, was die beiden Frauen bis dahin schon in Kartons gepackt hatten, haben die drei Männer eingeladen und nach Melle gefahren. „Der Sprinter war bis oben hin voll. Die haben geackert wie verrückt“, erzählt Ramona Ramsbrock, die 2014 eine MS-Selbsthilfegruppe in Melle gegründet hat. Auch das etwa 360 Kilogramm schwere Schrankbett der 44-Jährigen hätten die Helfer mit vereinten Kräften in die neue Wohnung geschafft.

Fleißig geschleppt haben auch Sean Fegan (von links), Dennis Reichhardt, Dirk Möhle, Michael Koch, Thomas Westerfeld und David Bolesta. Fleißig geschleppt haben auch Sean Fegan (von links), Dennis Reichhardt, Dirk Möhle, Michael Koch, Thomas Westerfeld und David Bolesta.

Zu einem zweiten Termin, an dem der Rest des Mobiliars in die neue Wohnung gebracht werden sollte, hätten sich dann noch einmal sechs weitere Helfer gefunden, berichten die beiden Frauen. Neben Thomas Westerfeld, Michael Koch, David Bolesta, Sean Fegan und Dennis Reichhardt zählte auch Dirk Möhle dazu. „Jeder kann in so eine Situation kommen und Hilfe gebrauchen. Ich würde das immer wieder machen“, erzählt er.

Mann spendet Geld für die Transportermiete

„Wir hatten Glück, dass wir noch einmal Helfer zum Tragen gefunden haben. Allerdings hatten wir an dem Tag keinen Sprinter“, berichtet Klaudia Fegan. Auch dieses Problem teilte sie in der Facebook-Gruppe. „Daraufhin hat sich ein Mann aus Isenstedt bei mir gemeldet, der uns das Geld für die Miete des Transporters geben wollte, weil er selbst nicht mithelfen konnte“, berichtet die 53-Jährige. An einer Bankfiliale in Gestringen hätten sie sich daraufhin spontan getroffen und der Mann habe ihr 300 Euro überreicht, sagt Klaudia Fegan. „Ich habe Ramona dann mit dem Geld überrascht und gesagt, dass alles klappt“, erzählt sie weiter. Neben der Transportermiete sei sogar noch ein kleiner Betrag übrig geblieben, den sie den Freiwilligen als Spritgeld geben konnten, berichten die beiden Frauen.

Geld wollten die Helfer für ihre Arbeit nicht haben. „Wir danken allen deshalb von Herzen für ihre Unterstützung.“ Um sich dennoch noch einmal bedanken zu können, wollen sie – sobald die neue Wohnung fertig ist – einen Grillabend für die Helfer veranstalten.

Kommentar

Dass die „Sozialen Medien“ auch mal wirklich Soziales bewirken können, hat sich in Fiestel gezeigt. Ohne zu zögern und ohne eigene Ansprüche zu stellen, haben die freiwilligen Umzugshelfer auf die Anfrage bei Facebook reagiert und einer völlig Fremden geholfen, die auf eben diese Hilfe dringend angewiesen war. Nun kann sie ihren Alltag wieder etwas besser alleine meistern und sich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern: ihre Gesundheit. Solch ein soziales Engagement sollte jeder auch Fremden einfach mal entgegenbringen. In diesem Fall heißt es jedenfalls: Facebook sei Dank.