Lübbecke (WB). Beim ersten Stammtisch der CDU-Ortsunion Lübbecke West haben sich drei Bewerber für die Kommunalwahl am 13. September den Anwesenden vorgestellt. Für den Wahlbezirk Blasheim wird Hans-Martin Berger, Vorsitzender der Ortsunion West und langjähriges Ratsmitglied, wieder zur Wahl antreten.

Im Bezirk Stockhausen bewirbt sich Fred Grundmann. Er ist in Bielefeld geboren und lebt seit 2003 im Lübbecker Land. Der zweifache Familienvater ist seit Jahren in unterschiedlichen Vereinen aktiv, unter anderem als Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Blasheim. Zudem ist Fred Grundmann sachkundiger Bürger der CDU und seit April 2019 stellvertretender Vorsitzender der Ortsunion West.

In Obermehnen wird sich Klaus-Jürgen Bernotat erstmals direkt bewerben, nachdem der langjährige Ortsvorsteher Karl-August Schlingmann aus Altersgründen nicht mehr als Bewerber zur Verfügung steht. Bernotat ist bereits seit Anfang 2016 im Rat der Stadt Lübbecke. Seit August 2017 ist er Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat und seit Juni 2019 auch Kreistagsmitglied. Er wohnt seit 34 Jahren in Obermehnen, arbeitet bei der Deutschen Post AG und engagiert sich seit vielen Jahren für seinen Ortsteil und den Westen der Stadt, unter anderem als langjähriger Vorstandssprecher des Heimatvereins Babilonie Obermehnen. Für den Ortsteil Alswede wird es noch Gespräche mit potenziellen Kandidaten geben.

Ein wichtiges Ziel, dass alle Bewerber bei der Versammlung nannten, ist mehr Beteiligung der Bürger bei Entscheidungen, die für viele Jahre Bestand haben. So sollen Bürgerveranstaltungen in allen Ortsteilen angeboten werden und die Bewerber wollen bei Hausbesuchen mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Die Bewerbungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Kandidaten in der Nominierungs-Versammlung des CDU-Stadtverbandes Lübbecke bestätigt werden.