Ginny (Maren Wulff) begegnet im Haus ihres Ex-Liebhabers ihrem aktuellen Freund Greg (Volker Kracht). Der glaubt, er sei in Ginnys Elternhaus und gibt sich häuslich. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Lübbecke-Nettelstedt (WB). Der Ostwestfale an sich gilt als eher wortkarg, wahrheitsliebend und stets gerade heraus. Über das komplette Gegenteil konnten sich die Zuschauer bei der Premiere des Winterstücks der Freilichtbühne Nettelstedt herrlich amüsieren.

Das Vier-Personen-Stück „Halbe Wahrheiten“ des britschen Bühnenautors Alan Ayckbourn lebt von ausgefeilten Dialogen, von Heimlichtuereien und falschen Annahmen. Angetrieben wird alles davon, dass alle Beteiligten häufig komplett aneinander vorbei reden.

Greg (Volker Kracht) liebt seine Partnerin Ginny (Maren Wulff) und entschließt sich, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Doch unbekannte Pantoffeln, jede Menge Blumensträuße und Pralinenschachteln in der Wohnung lassen in ihm den Verdacht keimen, dass es in Ginnys Leben noch einen anderem Mann gibt.

Philip (Hans Arning) verdächtigt seine Frau, ein Verhältnis zu haben, will aber selbst nicht von der 30 Jahre jüngeren Ginny lassen. Foto: Arndt Hoppe Philip (Hans Arning) verdächtigt seine Frau, ein Verhältnis zu haben, will aber selbst nicht von der 30 Jahre jüngeren Ginny lassen. Foto: Arndt Hoppe

Ginny wiederum liebt Greg und will ihren 30 Jahre älteren Ex-Liebhaber Philip (Hans Arning) dazu bringen, ihr keine Geschenke mehr zu schicken. Greg erzählt Ginny, sie wolle ihre Eltern besuchen. Als Greg einen Zettel mit der vermeintlichen Adresse der Eltern findet, nimmt das Chaos seinen Lauf: Greg taucht bei Philip und dessen Frau Sheila auf, und will dort um Ginnys Hand anhalten. Philip seinerseits vermutet in Greg den heimlichen Liebhaber seiner Frau Sheila (Monika Möhlmann). Zu allem Überfluss taucht dann auch Ginny selbst auf.

Schauspieler zeigen professionelle Leistung

Die vier Nettelstedter Darsteller stehen Profis mit ihren schauspielerischen Leistungen in keiner Weise nach und schaffen es, diesen Klassiker der britischen Verwirrungskomödie von 1965 mit viel Spielfreude und tollem Timing auf die Bühne zu bringen. Besonders Volker Kracht glänzt in der Rolle des verliebten, höflichen und leicht weltfremden Greg. Und egal, ob am Morgen mit einem Bettlaken bekleidet oder verklemmt zu Besuch bei den vermeintlichen zukünftigen Schwiegereltern: Krachts Greg ist einfach urkomisch. Wie anspruchsvoll die Rolle ist, zeigt sich auch daran, dass Volker Kracht im gesamten Stück mehr als 600 Einsätze hat.

Maren Wulff, die die Rolle der Ginny schon 1998 bei der ersten Aufführung des Stücks in Nettelstedt gespielt hat, glänzt auch 22 Jahre später mit ihrer Darstellung der lebenslustigen Frau, die versucht, ihren Ex-Freund hinter sich zu lassen, ohne Greg vor den Kopf zu stoßen und ohne dabei alle ihre Geheimnisse preiszugeben.

Es gibt nur noch Restkarten

Hans Arning und Monika Möhlmann amüsieren als Ehepaar Philip und Sheila, die sich auseinander gelebt haben. Symbolisch für ihr abgekühltes Verhältnis ist die Szene, in der beide am Frühstückstisch sitzen und sich minutenlang unterhalten, ohne hinter ihrer Zeitung hervorzuschauen. Alle Darsteller schaffen es unter der Regie von Thomas Kracht, das Misslingen der Kommunikation geradezu zu zelebrieren und so das Verwirrspiel immer weiter voranzutreiben. Die Zuschauer im voll besetzten Spielerheim dankten es mit vielen Lachern und großem Schlussapplaus.

„Halbe Wahrheiten” wird an den kommenden beiden Wochenenden jeweils Freitag, Samstag und Sonntag noch einmal gespielt. Aufgrund des begrenzten Platzes sind nur vereinzelte Restkarten zu haben. Glück hat, wer spontan noch eine ergattert.