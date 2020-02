In einer vierköpfigen Gruppe präsentierte Molicnik in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung „Can’t Help Falling in Love” von Elvis Presley aus dem Jahr 1961. Anders als die Darbietung seiner Gruppenkollegen empfand die Jury den Gesang des 19-Jährigen als „schief“ und kritisierte seinen Auftritt.

Auf die Nachfrage des 19-Jährigen, in welchem Musikbereich die Jury ihn in Zukunft sehen würden, empfahl ihm Xavier Naidoo „leichte“ Musik zu machen.

Gemeinsam mit zwei weiteren Kandidaten musste der Lübbecker die Sendung nun verlassen.