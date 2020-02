Lübbecke-Gehlenbeck(WB). Gerade einmal 15 Jahre ist Gerhard Möhle alt gewesen, als er am 9. September 1945 gemeinsam mit zwölf weiteren jungen Männern aus Gehlenbeck den TuS gründete. Diese Grundsteinlegung für den mittlerweile mitgliederstärksten Verein der Stadt Lübbecke liegt in diesem Jahr 75 Jahre zurück. Und dem TuS Gehlenbeck ist Möhle bis heute treu. Die jüngste Jahreshauptversammlung hat sich der 90-Jährige am vergangenen Freitag dementsprechend auch nicht entgehen lassen.

Zu Beginn des vergangenen Jahres zählte der TuS Gehlenbeck noch 1183 Mitglieder. Am 31. Dezember waren es dann 1217. So ein Zuwachs um 34 Mitglieder ist nach den Worten von Vorstandsmitglied Torsten Jager „etwas, worauf wir in diesen Zeiten sehr stolz sein können.” Dass der Verein einmal eine solche Größe erreichen würde, haben die Gründungsmitglieder so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wohl nicht vermutet. Die Erfolgsgeschichte habe sich laut Möhle aber schon nach einem Jahr des Bestehens angedeutet. Da seien nämlich schon 60 junge Männer Vereinsmitglieder gewesen.

Zu Auswärtsspielen ging es mit dem Fahrrad

Das erste Jahr des Bestehens sollte in einem Gasthaus des Dorfes gefeiert werden, doch auch dort waren die Kapazitäten begrenzt. Gerhard Möhle erinnert sich: „Deshalb durfte jedes Mitglied nur eine weitere Person mitbringen beziehungsweise zum Fest einladen. Es wurde sogar im Protokoll der vorausgehenden Vorstandssitzung festgehalten, dass aus Gründen der erwünschten Geselligkeit so eines Festes, jedoch keine Freunde (der Mitglieder), sondern ausschließlich weibliche Begleitung mitgebracht werden durfte.” Ein geregelter Fußball-Ligabetrieb habe es während dieser Zeit natürlich noch nicht gegeben. Gespielt wurde zumeist in Freundschaftsspielen auf Feldern und Wiesen, wenn die Bauern gemäht hatten und einer von ihnen ein Feld zu Verfügung stellte. Das gleiche galt für Turn-Wettbewerbe und Leichtathletikveranstaltungen.

Zu den Auswärtsspielen in der näheren Umgebung, etwa nach Lübbecke, Blasheim oder Nettelstedt, sei mit dem Fahrrad gefahren worden, erzählt Möhle. Und auf dem Gepäckträger wurde entweder ein Mitspieler oder ein eigener Fan mitgenommen. Für weitere Auswärtsfahrten habe ein Gehlenbecker Bauunternehmer einen Bulldozer mit Anhänger zur Verfügung gestellt. Auf diesem Anhänger sei außer den Gehlenbecker Spielern oft auch noch der Nettelstedter Schiedsrichter Mikus mitbefördert worden.

Die Trikots wurden aus alten Zuckertüten gestrickt

Auch bei der Ausstattung habe es anfangs Probleme gegeben. Denn Fußballschuhe waren nach dem Krieg Mangelware. Obwohl er eigentlich Schuhgröße 43 hatte, habe Möhle nur Schuhe in Größe 46 auftreiben können und hätte deshalb vorne Socken hineinstopfen müssen, erzählt er. „Aber wir wollten Fußball spielen und da musste man eben auch improvisieren.“

Gerhard Möhle spielte aber nicht nur Fußball, sondern trat auch sofort der vom TuS gegründeten Tischtennis-Abteilung bei. Die Trikots für das Team seien von Müttern, Frauen und Verlobten der Spieler gestrickt worden und zwar aus aufgeribbelten alten Zuckersäcken. Gerhard Möhle: „Das Material war so rau, dass wir nach jedem Spiel am ganzen Oberkörper krebsrot waren”. Für die Auswärtsspiele bekam die Tischtennis-Mannschaft die Unterstützung des Gehlenbecker Fuhrunternehmers Hoppmeier, der einen alten Lkw mit Holzvergaser zur Verfügung gestellt habe. Über den Nettelstedter Berg zum Auswärtsspiel in Schnathorst habe es der Lkw aber nicht mal unbeladen geschafft, sagt Möhle. „Da mussten wir alle absteigen und den Lkw die letzten 200 Meter schieben, bis es wieder bergrunter ging und wir wieder aufsteigen durften“, erinnert er sich.

Zwei Posten im Vorstand neu vergeben

Bilden den Vorstand: Detlef Hölscher (von links), Oliver Wehmeyer, Thomas van Zütphen, Janine Kuhlmann, Kai Sander, Dietmar Manske, Stefan Finke, Torsten Jager, Bernd Struck, Marcel Grothe, Jonathan Westerholt und Christian Lömker. Bilden den Vorstand: Detlef Hölscher (von links), Oliver Wehmeyer, Thomas van Zütphen, Janine Kuhlmann, Kai Sander, Dietmar Manske, Stefan Finke, Torsten Jager, Bernd Struck, Marcel Grothe, Jonathan Westerholt und Christian Lömker.

Da der TuS-Vorsitzende Jörg Grothe beruflich verhindert war, führten am Freitag dessen Stellvertreter Christian Lömker und Torsten Jager gemeinsam durch die Jahreshauptversammlung. Sie dankten „besonders allen Übungsleitern des Vereins, die sich Woche für Woche für den Verein, seine Mitglieder und ihre jeweiligen Mannschaften beziehungsweise Gruppen einsetzen und deren Aufwand weit über das regelmäßige Training hinaus geht“.

Auch bei den Sportabzeichen engagiere sich der TuS besonders. „Und das zahlt sich aus“, betonte die Leiterin der Breitensportabteilung, Janine Kuhlmann. Konnten 2017 gerade mal 13 Mitglieder, und 2018 immerhin schon 38 Mitglieder mit dem Sportabzeichen geehrt werden, waren es im vergangenen Jahr 51 TuS-Mitglieder, die das Sportabzeichen geschafft haben. Im Jubiläumsjahr 2020, sagte Janine Kuhlmann, „haben wir den Ehrgeiz, dass 75 Mitglieder die Prüfung erfolgreich bestehen werden“.

Die Versammlung bestätigte den Vorstand zum Großteil in seinem Amt. Lediglich zwei Änderungen wurden vorgenommen. Oliver Wehmeyer ist zum neuen stellvertretenden Schriftführer gewählt worden und löst damit Christian Lömker ab. Dieser ist künftig stattdessen der Leiter der Fußball-Abteilung, die zuvor Dietmar Manske innehatte.