Lübbecke (WB). Das Krankenhaus Lübbecke hat jetzt auch offiziell zwei neue Kliniken: die „Klinik für Kardiologie und Pneumologie“ sowie die „Klinik für Gastroenterologie und interventionelle Endoskopie“. Das hat der Verwaltungsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Zu den Klinikdirektoren der beiden Kliniken wurden die derzeit Leitenden Ärzte Dr. Thomas Wege für die Kardiologie/Pneumologie sowie Dr. Bernd Wejda für die Gastroenterologie berufen. Zusammen bilden die beiden Kliniken das Zentrum für Innere Medizin. „Mit der Umstrukturierung des Zentrums in zwei eigenständige Kliniken folgt das Krankenhaus Lübbecke einem langfristigen Trend zur Spezialisierung in der Inneren Medizin“, sagt die Krankenhaus-Geschäftsführerin Dr. Christine Fuchs.

Die beiden neuen Direktoren, die bis April 2018 bereits andernorts länger als zehn Jahre als Chefärzte erfolgreich zusammengearbeitet hatten, haben in den vergangenen Monaten die beiden neuen Abteilungen aufgebaut und dabei das Angebot an internistischen Behandlungsmöglichkeiten für die Bevölkerung massiv ausgebaut. Dazu zählen unter anderem spezielle endoskopische Eingriffe im Bereich der Gastroenterologie und Pneumologie, aber auch neue diagnostische Möglichkeiten für Erkrankungen von Herz, Lunge und Bauch. „Früher war der Internist ein Allrounder, aber in seinen Behandlungsmöglichkeiten eher beschränkt. Er hat alle Erkrankungen der großen Organsysteme konservativ – das heißt ohne größere therapeutische Eingriffe – behandelt. Das hat sich mittlerweile geändert“, sagt Dr. Bernd Wejda.

Durch moderne Endoskopie kann auf das Skalpel oft verzichtet werden

Heute spezialisieren sich Internisten auf bestimmte Bereiche. „Mit Herz und Lunge, der internistischen Intensivmedizin sowie dem Magen-Darm-Trakt (Speiseröhre, Magen, Dick- und Dünndarm), Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse sind die großen internistischen Gebiete im Krankenhaus Lübbecke abgedeckt“, sagt Dr. Thomas Wege. Die Gastroenterologen führen zudem auch immer mehr endoskopisch-operative Eingriffe durch. „Durch moderne Endoskopie können wir heute Erkrankungen behandeln, ohne zum Skalpell greifen zu müssen. Dazu nutzen wir natürliche Körperöffnungen“, erklärt Dr. Bernd Wejda. Im engen Austausch mit den Chirurgen können durch endoskopische Eingriffe häufig aufwendige Operationen vermieden werden.

Nicht nur im Bereich der Klinikleitung hat sich das Zentrum für Innere Medizin am Lübbecker Krankenhaus weiterentwickelt: Insgesamt fünf Oberärzte mit fachspezifischer Qualifikation arbeiten jetzt in den beiden neuen Kliniken. Der Erfolg der Umstrukturierung ist schon jetzt sichtbar: In den vergangenen anderthalb Jahren sind aufgrund der steigenden Patientenzahlen räumliche und personelle Erweiterungen der Endoskopie und der internistischen Funktionsdiagnostik erforderlich geworden.