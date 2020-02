Grundlegend ist im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen, denn es soll eine neue tragende Schicht aus Spezialbeton eingezogen werden. Dazu werden in der Bäcker- wie in der Langen Straße die großformatigen Platten abschnittsweise aufgenommen und Teile des Oberbaus saniert. Anschließend werden die Platten in gebundener Bauweise neu verlegt. Die Bereiche aus kleinerem Pflaster am Rand („Gehwege“) bleiben hingegen unberührt. Pünktlich zum Bierbrunnenfest Anfang August sollen die gesamten Arbeiten abgeschlossen sein, kündigt die Stadt Lübbecke an. „Im Ergebnis wird das Pflaster deutlich stabiler werden“, sagte Baudezernent Ingo Ellerkamp. Schwerlastverkehr werde aber wie bisher nichts in der Fußgängerzone zu suchen haben. „Das werden wir konsequent überwachen.“

Mängel bald sichtbar

Die Ende 2009 fertiggestellte Pflasterung der Fußgängerzone hatte rund 1,75 Millionen Euro gekostet. Die Neugestaltung erntete viel Lob. Doch dann wurden erhebliche Mängel sichtbar. Die Platten verschoben sich unter Belastung und „wuchsen“ in der Folge auf der ungebundenen Bettungsschicht in die Höhe. Fußgänger beklagten sich über so entstandene Stolperkanten, und es kam auch zu Stürzen.

Seither waren Mitarbeiter des Bauhofs immer wieder damit beschäftigt, einzelne Platten neu zu verlegen, um die Verkehrssicherheit in der Fußgängerzone zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund streitiger Auffassungen über Ursachen und Verantwortlichkeit beantragte die Stadt Lübbecke 2016 ein selbstständiges Beweisverfahren beim Landgericht Bielefeld. Das Gericht beauftragte ein Sachverständigengutachten.

Mehrere Ursachen

Dieses Gutachten, so die Auskunft der Stadt Lübbecke, kam schließlich zu dem Ergebnis, dass die Mängel nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen seien. Vielmehr habe eine Vielzahl von Faktoren im Zusammenwirken zum heutigen Erscheinungsbild geführt: die Nichteignung der verwendeten Baustoffgemische, die nicht ausreichend wasserdurchlässig ausgeführte Tragschicht sowie die großformatigen Plattenbeläge mit einer „Unterwinkelung“, die nach heutigen Kenntnissen in der ungebundenen Bauweise als nicht ausreichend geeignet für befahrene Bereiche angesehen werden. Unterwinkelung heißt, dass die Platten sich zu stark nach unten verjüngen und so eine Art Wipp-Effekt entsteht, wenn die Platten am Rand belastet werden.

Vergleich geschlossen

Die Stadt wollte einen zu erwartenden jahrelangen Rechtsstreit mit offenem Ausgang vermeiden und die Fußgängerzone zügig sanieren und verhandelte deshalb mit den beteiligten Unternehmen eine dreiseitige Vereinbarung aus. Diese berücksichtigt die Ursachen und Verantwortlichkeiten, ermöglicht aber auch eine nachhaltige Mängelbeseitigung. Die beteiligte Ingenieurgesellschaft erstellt demnach auf eigene Kosten die erforderliche Sanierungsplanung, das Bauunternehmen erbringt die eigentliche Bauleistung.

März 2017 sind Proben in der Bäckerstraße für die fachgutachterlichen Untersuchungen genommen worden. Foto: Stadt Lübbecke März 2017 sind Proben in der Bäckerstraße für die fachgutachterlichen Untersuchungen genommen worden. Foto: Stadt Lübbecke

Die Stadt leistet nach Verrechnung der gegenseitigen Zahlungen einen faktischen Eigenanteil von rund 185.000 Euro, der sich größtenteils aus der im Vergleich zum Urzustand höherwertigen Ausführungsart der Sanierungsarbeiten ergibt und den Neuwertausgleich berücksichtigt. „Wir glauben, dass wir ein gutes, ja sehr gutes Ergebnis erzielt haben“, sagte Dezernent Ingo Ellerkamp. „Wir hatten sozusagen einen Golf bestellt und bekommen nun einen Passat.“ Alles Ansprüche seien außerdem mit diesem Vergleich erledigt.

Dem Abschluss dieser Vereinbarung hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 30. Januar zugestimmt. Inzwischen haben auch die beteiligten Firmen ihre Zustimmung erklärt, so dass die Arbeiten in der Woche nach Ostern beginnen können. Um die bereits im Rahmen einer Versammlung informierten Anwohner und Geschäftsleute nicht über Gebühr zu strapazieren sowie den Geschäfts- und Lieferbetrieb sicherzustellen, werden die Arbeiten in voraussichtlich sieben Abschnitten ausgeführt.

Von West nach Ost

Beginnend im Westen der Langen Straße (Deerberg) werden dazu auf jeweils bis zu etwa 50 Metern Länge die Platten aufgenommen und seitlich zwischengelagert. Die schadhafte Tragschicht wird aus- und in wasserdurchlässigem sowie frostbeständigem Drainbeton neu aufgebaut. Darauf werden die Platten dann in gebundener Bauweise neu verlegt und die Fugen vergossen. Nach Fertigstellung der Lange Straße geht es auf der Bäckerstraße nach demselben Muster in Nord-Süd-Richtung von Gänsemarkt bis Gerbergasse weiter.

Die einzelnen Abschnitte werden aufgrund der Abbindezeit des Betons nach der eigentlichen Bauzeit noch für rund eine Woche (Fußgänger) beziehungsweise vier Wochen (Lieferverkehr) nicht nutzbar sein, so dass zeitweise bis zu zwei Abschnitte wegen Bau oder Aushärtung nicht befahren werden dürfen. Ingo Ellerkamp berichtete aus der Anwohnerversammlung, dass es Bedenken wegen der zu erwartenden Behinderungen gegeben habe, dass aber als positiv gewertet worden sei, dass das Kleinpflaster unmittelbar von den Geschäften unberührt bleibe.

Behinderungen zu erwarten

„Für die unvermeidlichen Unannehmlichkeiten bittet die Stadt Lübbecke schon im Vorfeld für Verständnis“, sagte Ingo Ellerkamp. „Wir wissen, dass es für alle Beteiligten und Anlieger eine Herausforderung wird, keine Frage.“ Zumal erschwerend zwei weitere Baumaßnahmen in der Innenstadt parallel hinzukommen würden: So soll ab Mai die Tonstraße erneuert werden (ISEK-Maßnahme) und der Investor des Westertor-Projekts will im Frühjahr mit seinen Arbeiten beginnen. Die Stadt könne zwar den Straßensanierungsabschnitt westliche Lange Straße verschieben, sagte Ellerkamp. Bei der Fußgängerzone sei eine Verschiebung aber nicht möglich, wenn man nicht den Kosten- und Zeitrahmen verändern und somit den gesamten Vergleich gefährden wolle.