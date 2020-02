Pfarrer Werner Rüsche (1938-2020) wird am 29. Februar in seiner Heimatgemeinde beigesetzt.

Lübbecke/Preußisch Oldendorf (WB/fn). 30 Jahre hat Pfarrer Werner Rüsche in den katholischen Gemeinden des Lübbecker Landes gewirkt. Seit 2008 verbrachte der Geistliche Rat seinen Ruhestand im heimatlichen Kreis Olpe. Am Samstag nun ist der beliebte Seelsorger verstorben.

Als Werner Rüsche 2008 im Alter von 70 Jahren aus Lübbecke verabschiedet wurde, war die Anteilnahme groß. Der damalige Dechant Wolfgang Brinkmann sagte unter dem Beifall der Anwesenden: „Werner Rüsche ist fromm, aber nicht frömmelnd. Er ist sehr gastfreundlich, ein Priester alter Schule in bestem Sinne – und ein richtig lieber, netter, toller Kerl.“

Geboren 1938 in Neger im Kreis Olpe, wuchs Rüsche im Kreis von fünf Geschwistern auf einem Bauernhof auf. Nach seinem Theologiestudium in Paderborn und Freiburg wurde er am 5. März 1966 im Hohen Dom zu Paderborn zum Priester geweiht. Nach Dienststellen in Bielefeld und Detmold wurde er 1978 zum Pfarrer der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Lübbecke mit der dazugehörigen Pfarrvikarie St. Raphael in Preußisch Oldendorf ernannt. Am 15. Januar 1978 wurde Pfarrer Werner Rüsche durch Dechant Karl-Heinz Salm in sein Amt in Lübbecke eingeführt.

Für jeden ein offenes Ohr

Zusammen mit seiner Haushälterin und Cousine Theresia Lütticke zog Werner Rüsche 2008 zurück in seine Heimat. Dort wirkte der Ruheständler einige Jahre als Unterstützungsgeistlicher im Pastoralverbund Olpe-Biggesee. Seine letzte Heilige Messe zelebrierte er anlässlich der Feier seines goldenen Priesterjubiläums am 6. März 2016. Die letzten Jahre verbrachte Werner Rüsche im Seniorenhaus des Caritaszentrum Olpe, wo er am Samstag entschlief.

“Die Kirchengemeinden im Pastoralverbund Lübbecker Land, insbesondere die Kirchengemeinden in Lübbecke und Preußisch Oldendorf haben Werner Rüsche viel zu verdanken“, sagt Andreas Oelschläger für die ganze Gemeinde. Oelschläger war zur Zeit der Verabschiedung von Rüsche Pfarrgemeinderatsvorsitzender. Als Pfarrer setzte sich Rüsche zusammen mit seiner Cousine für seine Gemeindeglieder ein, stets hatte er für jeden ein offenes Ohr, so schildern es die Weggefährten. Humor bewies er zur Karnevalszeit, aber auch sonst war er um einen Witz kaum verlegen.

In Rüsches Amtszeit fallen die wohl umfassendsten Renovierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen, die je an der St.-Johannes-Baptist-Kirche vorgenommen wurden. Ab 1981 wurde ein südliches Kirchenschiff gebaut, was schlussendlich die komplette Veränderung und Erneuerung des Kircheninneren zur Folge hatte: von Empore und Orgel über den Altar bis hin zur Marienkapelle.

Eucharistiefeier am 29. Februar

Auch danach packte Werner in und rund um seine Kirche immer wieder mit an, denn neben der Seelsorge lag ihm das handwerkliche Geschick im Blut. Im religiösen Unterricht verlangte er Disziplin, war aber auch verlässliche Ansprechperson für die jungen Menschen seiner Gemeinde. Auch die Ökumene lag ihm am Herzen.

Die Eucharistiefeier beginnt am Samstag, 29. Februar um 10.30 Uhr in der Kirche St. Barbara & St. Luzia in Neger (Kreis Olpe), anschließend ist die Beerdigung. Der Pastoralverbund Lübbecker Land setzt einen Bus ein, der am Samstag um 6.30 Uhr am ZOB Lübbecke abfährt. Eine Anmeldung ist noch bis Donnerstagvormittag möglich: Telefon 05772/3457 möglich. Die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist feiert am Samstag, 29.Februar, um 18.30 Uhr ein Seelenamt für den Verstorbenen.