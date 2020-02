Lübbecke (WB). Bei einem Unfall auf der Eikeler Straße hat sich am Montagmittag eine Polo-Fahrerin verletzt. Die Seniorin hatte noch versucht, durch eine Vollbremsung die Kollision mit dem querenden Wagen eines Paketauslieferdienstes zu verhindern.

Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge befuhr die Seniorin gegen 11.45 Uhr die Eikeler Straße in Richtung Blasheim. Zeitgleich lenkte ein Löhner seinen Sprinter entlang der Straße „Grüner Weg“. In Höhe der Eikeler Straße hielt er sein Fahrzeug an.

Kurz bevor die 72-jährige Lübbeckerin den Kleintransporter passierte, fuhr der 39-Jährige auf die vorfahrtsberechtigte Straße ein und kollidierte mit dem Polo. Die verletzte Frau wurde mit ein, Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.