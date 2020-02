Höchste Konzentration: Annalena Hansch und Lena Nentwich (vorne) begeistern im virtuoser keltischer Flötenmusik beim Konzert „Herzklopfen mit musikalischen Mitteln“ des Lübbecker Schützen-Musik-Corps in der Stadthalle. Foto: Peter Götz

Von Peter Götz

Lübbecke (WB). Pünktlich, mystisch und geheimnisvoll ging es los, auf der beinahe menschenleeren dunklen Bühne, die sich im langsamen Rhythmus monumentaler Doppelschläge der großen Trommel in den ersten drei Konzertminuten nach und nach mit den Instrumentalisten füllte, bevor mit orientalisch anmutenden Klängen die eigentliche Ouvertüre begann.

„Herzklopfen mit musikalischen Mitteln“, wie es im Programmheft stand, auf die Bühne zu bringen, fiel den 18 Musikerinnen und 29 Musikern des Lübbecker Schützen-Musik-Corps angesichts ihres bekanntermaßen ambitionierten Musikprogramms nicht schwer. So ging es, nicht nur vor der Pause, mit rhythmischer Präzision, sauberer Intonation und einer ausdrucksvollen Dynamik unter der straffen Stabführung von Uwe Grothus auf die musikalische Reise von Israel über Litauen, Irland, Afrika bis an die New Yorker Westside, wo stets Herzklopf-Momente auf die Zuhörer warteten, sei es aus Freude, Liebe oder Wut.

Orchester bietet stilistische Vielfalt

Nach der Pause beeindruckte das 20 „Mann“ starke Jugendorchester unter der Leitung von Annalena Hansch mit Titeln von One Direction, Phil Collins und Journey das begeisterte Publikum mit großer Spielfreude und durchweg hohem musikalischen Können.

In stilistischer Vielfalt ging es im Anschluss mit dem „großen“ Orchester weiter, von barocken Klängen über Swing, Klezmer bis die offizielle Reise in der Pariser Opéra Garnier mit Andrew Lloyd Webbers Musical „Phantom der Oper“ endete.

Glücksfee Lena Nentwich ermittelt die Gewinner des Preisrätsels. Foto: Peter Götz Glücksfee Lena Nentwich ermittelt die Gewinner des Preisrätsels. Foto: Peter Götz

Auch in diesem Jahr gab es für alle Gäste beim Preisrätsel wieder die Chance auf verschiedene Gewinne aus dem Sortiment vom Hof Oevermann, der Gärtnerei Hagemeyer, dem Weinhaus Lübbecke und natürlich der Brauerei Barre. Zusätzlich wurden von Glücksfee Lena Nentwich weitere sechs Eintrittskarten für das Konzert „Sonne, Mond und Sterne“ im kommenden Jahr unter den richtigen Lösungen aus der gläsernen Loskugel gezogen.

Das Publikum belohnte „sein“ Musik Corps verdientermaßen mit viel Beifall, welchen sich die Musikerinnen und Musiker für die hochwertigen Vorträge, die garantiert einen hohen Aufwand an Übungs- und Probe-Zeit erforderten, redlich verdient hatten. Durch das Programm führten Anne und Lena Nentwich, als Solistinnen brillierten Annalena Hansch, Lena Nentwich und Maren Bußmann.

Nachwuchsmusiker werden immer gesucht

Dirigent und Vorsitzender Uwe Grothus bedankte sich bei allen Musikerinnen und Musikern für die großartigen Leistungen, bei den vielen fleißigen Helferinnen und Helfer im Hintergrund und nicht zuletzt beim Publikum für einen schönen Abend voller Emotionen.

Im Jahresprogramm geht es für das Publikum offiziell im Juni beim 528. Lübbecker Bürgerschützenball weiter. Es folgen Engagements am Tag des Bierbrunnens und dem Blasheimer Markt. Weiterhin sind wieder Adventskonzerte geplant und, wie schon erwähnt, das große „Sonne, Mond und Sterne“ Konzert am 28. Februar 2021, welches laut Ankündigung thematisch im Weltraum anzusiedeln ist, jedoch von den Zuschauern erfahrungsgemäß nur die Anreise zur Lübbecker Stadthalle verlangt.

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass das Schützen-Musik-Corps immer auf der Suche nach Nachwuchsmusikern jeden Alters ist und in Zusammenarbeit mit der Musikschule Hille eine fundierte Ausbildung im Bereich Blasmusik und Schlagzeug anbietet.

Wer also Lust auf Mitmachen hat, kann sich jeden Freitag um 19.30 Uhr bei der Probe im Wittekind-Gymnasium ein Bild machen und auch gleich mitspielen. Ein Instrument stellt der Verein gerne zur Verfügung.