Lübbecke (WB/ vw). Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am vergangenen Wochenende vor dem Blue Mojo gekommen. In der Nacht zu Sonntag – gegen 3.30 Uhr – saßen zwei junge Männer aus Preußisch Oldendorf (16 und 17 Jahre) am Bierbrunnen auf dem Marktplatz. Ein 20-jähriger Lübbecker sei nach Aussagen von Zeugen auf das Duo zugegangen und es habe sich ein Streitgespräch entwickelt.