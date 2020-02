Lübbecke (WB). Ende Januar sind 23 Schülerinnen und Schüler des Wittekind-Gymnasiums Lübbecke für zehn Tage nach Sibirien gereist. Dort haben sie in Gastfamilien in Nowosibirsk, der drittgrößten Stadt Russlands, gelebt. Gemeinsam mit ihren Austauschpartnern haben sie am Unterricht der Partnerschule, dem Gymnasium Nr. 1, teilgenommen.

In den Familien erfuhren die deutschen Jugendlichen die sprichwörtliche sibirische Gastfreundschaft: „Ich fand das Essen sehr lecker. Besonders gefreut hat mich, dass sogar vegetarisch für mich gekocht wurde“, sagte Lea Faulhaber aus der Klasse 9c. Lilith Welpott aus der Klasse EF stellte heraus: „Es war toll, wie gut die Gastfamilien sich um uns gekümmert haben, auch wenn es uns mal nicht so gut ging.“

Traditionelles Handwerk

Neben der Teilnahme am sibirischen Familien- und Schulalltag arbeiteten die Schüler in deutsch-russischen Kleingruppen zu verschiedenen Themen, häufig mit ökologischem Schwerpunkt: Im Birkenrinden-Museum erfuhren sie viel über die Eigenschaften dieses typisch russischen Materials, das traditionell in der Vorratshaltung, aber auch für künstlerische Objekte genutzt wird. Eine Führung durch das kürzlich erbaute Nowosibirsker Papier- und Kartonkombinat zeigte den Gästen, dass auch in einem Land mit vielen Wäldern zunehmend auf Recycling gesetzt wird, um Ressourcen zu schonen.

Eindrucksvoll war auch ein Besuch bei Ivan Lapin, einem Filzstiefelhersteller, in einem tief verschneiten Dorf, zu dem der schuleigene Minibus sich nur mit großer Mühe durchschlagen konnte. Mit Begeisterung pflegt Ivan das traditionelle Handwerk, überzeugt von den heilsamen Eigenschaften der aus unbehandelter Wolle in mühsamer Handarbeit hergestellten Filzstiefel. Zu seinen Mitarbeitern zählen viele Personen, die etwa aufgrund von Behinderungen kaum Chancen auf einen anderen Arbeitsplatz hätten. Im Folklore-Zentrum eigneten sich die Schüler zudem traditionelle russische Tänze an und führten eine typische Tee-Zeremonie durch. Im architektonisch beeindruckenden Operntheater sahen sie eine Ballettaufführung von „Romeo und Julia“.

Musikalische Note

In diesem Jahr wurde der Austausch um eine musikalische Note bereichert: In Begleitung von Harald Szobries, Musiklehrer und Leiter des Orchesters am Wittekind-Gymnasium, reisten sechs junge Musiker mit. In Zusammenarbeit mit den Leiterinnen des Geigenensembles am Nowosibirsker Gymnasium hatten sie ein kleines Konzert zunächst getrennt vorbereitet und dann in wenigen gemeinsamen Proben vervollkommnet, um es auf der Bühne der Aula des Gymnasiums Nr. 1 aufzuführen. „Für mich war das musikalische Projekt sehr spannend, da es eine besondere Erfahrung war, mit anderssprachigen Menschen gemeinsam Musik zu machen“, erzählte Laurin Miklautsch, der Geige und Gitarre spielt.

Den sibirischen Winter konnte die deutsch-russische Gruppe besonders intensiv während eines zweitägigen Aufenthalts in einem Jugendlager am Ob-Stausee erleben. Hier standen Wettspiele im Schnee auf dem Programm, aber auch das gemeinsame Basteln von Futterhäuschen, die den Vögeln über die lange, nahrungsarme Zeit hinweghelfen sollen.

Zum ersten Mal auf Skiern

Auch die Gastfamilien gaben sich Mühe, den deutschen Jugendlichen das ganze Spektrum sibirischer Winteraktivitäten zu zeigen. Nicht für Sibirier, aber wohl für Lübbecker hatte schon das Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel etwas Exotisches. Andere standen zum ersten Mal im Leben auf Skiern, fuhren auf einem Schneemobil oder trafen sich zum Curling. Eine Gastmutter lud ihre deutsche Austauschschülerin kurzerhand zu einem Rundflug über Nowosibirsk ein. Weniger winterlich, aber auch sehr beeindruckend war für eine andere Schülerin das Schwimmen mit einem Delphin im Nowosibirsker Zoo.

„Wir haben viele neue Menschen kennen gelernt und neue Freundschaften geknüpft. Ein besonderes Erlebnis war der letzte Tag, als wir uns noch einmal mit unseren neuen russischen Freunden zu einer Vetscherinka, einer kleinen Party zuhause, getroffen haben“, resümierten Julia Maier, 9c, und Alina Faulhaber, 9a.

Seit 10 Jahren begleiten die Russischlehrer Sabine und Klaus Sewing Schülergruppen nach Sibirien. „Es freut uns sehr, dass sich immer wieder eine so große Gruppe unserer Schülerinnen und Schüler für die Fahrt nach Sibirien interessiert – ungeachtet der wechselhaften politischen Beziehungen zwischen unseren Ländern“, sagte Klaus Sewing. Dass die weite Reise für die Familien der Teilnehmer erschwinglich bleibt, ermöglicht die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch in Hamburg, die diesen Austausch seit Beginn sehr substanziell fördert. Im Oktober erwarten die deutschen Jugendlichen ihre Austauschpartner als Gäste in Lübbecke.