Lübbecke (WB/vw/lmr). Nachdem das Coronavirus (Covid-19) in dieser Woche erstmals in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden ist, sind im Labor der Mühlenkreiskliniken (MKK) bis Freitagmittag etwa 30 Verdachtsproben untersucht worden – alle negativ.

Bislang gibt es laut MKK-Sprecher Christian Busse keine konkreten Verdachtsfälle auf das Virus. Das bestätigt auch Kreissprecherin Sabine Ohnesorge. Für den ersten Verdachtsfall in Minden-Lübbecke sehen sich MKK und Kreisverwaltung gerüstet . Es werde mit Hochdruck an einer kreisweiten Lösung gearbeitet, berichtet Busse. So soll im Verlauf der nächsten Woche eine zentrale Anlaufstelle in einem Zelt oder einem Container vor dem Klinikum in Minden eingerichtet werden.

Notaufnahme ist nicht die erste Anlaufstelle für potenzielle Patienten

Trotz der Planungen betont Christian Busse: „Die Notaufnahme eines Krankenhauses ist nicht die erste Anlaufstelle für Personen, die den Verdacht haben, sich mit dem Virus angesteckt zu haben.“ 95 Prozent der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, werden laut Kliniksprecher sowieso in häusliche Quarantäne geschickt. „In der Klinik werden nur Patienten behandelt, die auch akut stationär aufgenommen werden müssen“, sagt Busse. Denn bei einer Mehrzahl laufe die Erkrankung bisher glimpflich ab.

Bei Verdachtsfällen oder der Bitte zur Entnahme einer Probe seien die Hausärzte erste Ansprechpartner für die Patienten – im Idealfall per Telefon. Der Lübbecker Arzt für Allgemeinmedizin Lars Holzapfel spürt in den vergangenen Tagen eine zunehmende Verunsicherung bei seinen Patienten. „Es fragen viele Patienten nach, wie man sich schützen kann und ob man noch reisen darf“, berichtet Lars Holzapfel, der allerdings noch keinen Patienten testen musste.

„Ich denke, wir werden innerhalb der nächsten 14 Tage wissen, ob das Virus den Kreis Minden-Lübbecke erreicht oder nicht.“ Anke Richter-Scheer, Bad Oeynhausener Hausärztin und erste Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, rät den Kollegen in den Hausarztpraxen zur Besonnenheit: „Es gibt keinen Grund, Panik zu verbreiten. Wichtig ist die Basishygiene, wie sie durch das Robert-Koch-Institut (RKI) und die Bundeszen­trale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) empfohlen wird.“

Der Rettungsdienst ist vorbereitet und ein Notfallplan erarbeitet

Der Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke hat sich verstärkt auf das Auftreten von Verdachtsfällen vorbereitet. In einem Rahmenhygieneplan sind die erforderlichen Maßnahmen zur Personalhygiene, notwendige persönliche Schutzausrüstung und die Desinfektionsmaßnahmen für eine Vielzahl von Infektionserkrankungen detailliert festgelegt.

Für den Fall, dass verunsicherte Bürger entgegen der Ratschläge die Notaufnahmen in Lübbecke, Bad Oeynhausen, Rahden oder Minden aufsuchen, hat der Klinikverbund einen Notfallplan erarbeitet – vorausgesetzt, dass das Virus den Mühlenkreis erreicht.

„Es gilt im Falle eines Ausbruchs, die Verdachtspatienten vom üblichen Patientenklientel zu trennen, bevor sie die Kliniken betreten“, sagt Christian Busse. Dafür wird in Lübbecke im Eingangsbereich ein separater Tresen aufgebaut, an dem sich Patienten mit Lungenerkrankungen anmelden sollen. „Von dort können die Patienten in einem Behandlungsraum geführt werden“, erläutert MKK-Sprecher Christian Busse.

Bislang gibt es keinen Anlass zur Beunruhigung

Bisher gebe es jedoch keinen Anlass, beunruhigt zu sein. In allen Einrichtungen der MKK seien – Stand Freitagmittag – sieben Abstriche gemacht worden. „Diese Abstriche sind vorsorglich gemacht worden, obwohl kein vom Robert-Koch-Institut definierter Verdachtsfall vorlag“, sagt Christian Busse. Weitere 30 Proben seien für andere Krankenhäuser und Arztpraxen untersucht worden. „Wir untersuchen zum Beispiel Proben für die Krankenhäuser Herford und Schaumburg, aber auch für mehr als 100 umliegende Arztpraxen“, berichtet Busse.

Zum Schutz der Mitarbeiter habe man schon vor Wochen einen Vorrat an Masken, Einmalhandschuhen, Einmalkitteln und Desinfektionsmitteln gekauft. „Das Desinfizieren von Händen und Flächen ist eine der besten Möglichkeiten, das Virus einzudämmen“, berichtet Christian Busse. Menschenansammlungen – und somit auch Krankenhäuser – sollte man meiden.

Im Gesundheitsamt des Kreises gehen nach Auskunft einer Kreissprecherin derzeit zahlreiche Anfragen aus den unterschiedlichen Bereichen ein. Daher bittet das Gesundheitsamt, bei allgemeinen Fragen auf die bestehenden Informationsangebote zurückzugreifen, um die Leitungen und die Kapazitäten der Mitarbeiter für dringende Fälle freizuhalten.

Hotline für Büger ist eingerichtet

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat unter 0211/8554774 eine Hotline für Bürger in NRW eingerichtet. Dies ist werktags von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Bei schweren Symptomen am Wochenende ist der Kontakt zum kassenärztlichen Notdienst erforderlich unter Telefon 116117. Für Hausarztpraxen ist eine Checkliste erarbeitet worden. Weitere Infos gibt es auch im Internet.