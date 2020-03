Von Peter Götz

Lübbecke (WB). Glenn Miller ist zurück – dabei wirkte es, als sei er niemals weg gewesen. Frisch und mitreißend wie am ersten Tag hat die warme Harmonie von Klarinetten, Saxophonen und Posaunen die Zuhörer beim Konzert des Glenn Miller Orchestra in der Stadthalle berührt, während auf dem dezenten Fundament von Kontrabass, Schlagzeug und Klavier eine Trompete ihre Kapriolen geschlagen hat.

Seit 35 Jahren tourt Wil Salden mit der Europa-Abteilung der „Glenn Miller Productions Inc.“ von Moskau bis Tel Aviv durch die Lande und hat mit seinen Kollegen bei etwa 130 Auftritten im Jahr schon mehr als 5000 Konzerte absolviert.

Für Salden, der im niederländischen Maastricht Musik studierte, bedeutet das rein rechnerisch, dass alle zweieinhalb Tage ein Konzert auf dem Programm stand oder steht. Eine wirklich erstaunliche Leistung angesichts der schon erwähnten Frische des musikalischen Vortrags.

„Bei uns reicht es allerdings nicht, ein guter Musiker zu sein. Man muss auch ein richtiger Profi sein,“ beschreibt der im Jahr 1950 geborene Orchesterchef seinen Anspruch an seine Musiker. „Eine Tournee ist sehr anstrengend und nervenaufreibend. Wir sind in Europa, in Teilen Asiens und im Mittleren Osten dauernd unterwegs: in Bussen, Zügen, Flugzeugen. Und wir übernachten in Hotels. Im vergangenen Jahr war es manchmal so, dass wir zwischen den Auftritten im Flugzeug geschlafen haben. Was ich damit sagen will: Sie brauchen echte Profis, die auf der Bühne alles geben, aber auch den Strapazen der Tournee gewachsen sind und sich in Stress-Situationen nicht an die Gurgel gehen. Kurz: Was wir machen, ist wirklich ein anspruchsvoller Job.“

Sechzehn Herren und eine Dame

Und diesen erfüllten die sechzehn Herren mit ihrer Sängerin Ellen Bliek in der Stadthalle mit Bravour. Da passte jeder Ton, sowohl in der Intonation als auch dynamisch, in den perfekten Vortrag. Zwar waren nicht alle Titel, wie es vielleicht von einem Glenn Miller Orchester zu erwarten gewesen wäre, Stücke aus dem Repertoire des viel zu früh und unter mysteriösen Umständen verschwundenen Namensgebers. Vielmehr setzte das Orchester die gesamte Hoch-Zeit des Swing in Szene. Das Orchester widmete seinen Konzertabend vielen weiteren Größen der Bigband-Ära der 1930er bis 1960er Jahre, wie Les Brown, Count Basie oder Henry Mancini, der laut Wil Salden für die Universal-Film-Studios Hits am Fließband produzierte und sogar zur berühmten „Glenn Miller Story“ (mit James Stewart in der Hauptrolle) auch eigene Kompositionen im Stil von Glenn Miller beisteuerte.

So ging es, sozusagen im Flug und nur von kurzen Ansagen unterbrochen, von Evergreen zu Evergreen, die Salden oft schon im letzten Satz seiner Erläuterungen anzählte. Auch die gesangliche Interpretation von Titeln wie „At Last“ oder „Somewhere Over The Rainbow“ gelangen der bezaubernden Ellen Bliek mit klarer Stimme und äußerst dezentem Vibrato ganz im Stil von Doris Day, Judy Garland oder Etta James, und fügten sich nahtlos ins konzertante Geschehen ein.

Vor dem Hintergrund, dass genau dieses Orchester seine Wurzeln tatsächlich in der ursprünglichen Glenn Miller-Formation hat, mit der er 1939 seinen bahnbrechenden Siegeszug um die Welt einläutete und sogar die erste „Goldene Schallplatte“ in der Geschichte der Musik-Industrie einspielte, war der Abend in der Stadthalle nicht nur für eingefleischte Fans ein schönes und stimmiges Konzerterlebnis.