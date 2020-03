Von Freya Schlottmann

„Lübbecke Lebenswert“ nennt sich dieses neue Forum, in dem sich laut Gründungsmitglied Petra Guder mittlerweile zwischen 60 und 70 Menschen engagieren. In einer Erklärung des Forums heißt es: „Es ist ein parteipolitisch und wirtschaftlich offenes Forum Lübbecker Bürger, die aufgrund der jüngsten städtebaulichen Entscheidungen des Rates und der Verwaltung der Stadt Lübbecke (...) besorgt um die eine lebenswerte Infrastruktur in der Innenstadt und den angrenzenden Bereichen sind.“ Auslöser, dieses Bündnis zu gründen, sei der bevorstehende Abriss des Parkhauses West gewesen.

Bürgerforum fordert „ein fundiertes Parkraumkonzept“

Denn wenn dieses abgerissen werde, so heißt es in der Mitteilung weiter, würden mehr als 300 Parkplätze wegfallen, ohne dass „nennenswert akzeptabler Ersatz“ geschaffen würde. Beim neuen Westertor sind nämlich nur 140 Parkplätze – die meisten davon für Kurzzeitparker – vorgesehen. „Wir bekommen hier einen eklatanten Parkplatzmangel“, meint Christian Hille vom Bürgerforum.

Petra Guder sieht diese Parkplatzreduzierung als einen „massiven Einschnitt in die Lebensbedingungen“ für die Innenstadtbewohner und befürchtet „unabsehbare existenzielle Folgen für die umliegende Gastronomie und Geschäfte“. Grundsätzlich werde ein „weiterer Frequenzbringer in der Innenstadt“ von Seiten des Bürgerforums begrüßt. Mit alternativen Parkmöglichkeiten, wie beispielsweise an der Königsmühle oder an der Grundschule an der Jahnstraße, sei es aus Sicht der Mitglieder allerdings nicht getan.

Deshalb fordern sie, dass „die Verwaltung ein fundiertes Parkraumkonzept“ vorlegen müsse. Neben vielen Dauerparkplätzen würden durch den Abriss des Parkhauses auch viele citynahe Behindertenparkplätze wegfallen. Unklar sei für die Mitglieder, „wie den behinderten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt künftig der Weg in die westliche Innenstadt barrierefrei erhalten werden soll“.

Kritik: Hohe Parkraum-Ablöse-Summen gezahlt

Vor allem der alternative Parkplatz an der Grundschule Jahnstraße steht bei dem Bürgerforum in der Kritik. „Die Jahnstraße wird wegen des Umbaus des Zobs noch stärker befahren. Diese Straße ist der Hauptweg für die Schüler. Es bleibt die Frage, ob diese Straße durch den vielen Verkehr dann überhaupt noch sicher ist“, sagt Melanie Vauth vom Forum. Gleiches gelte für ältere Personen, die „anstatt des sicheren und vertrauenserweckenden Busbahnhofes demnächst den öffentlichen Nahverkehr an Haltestellen an einer verkehrstechnisch stark frequentierten und mit Sicherheit überlasteten innerstädtischen Durchgangsstraße vorfinden“ würden.

Beim Zob-Rückbau sei dem Bürgerforum unklar, „wie bei einem Großprojekt wie dem Westertor erwartbare zusätzliche Verkehrs- und Lieferantenanströme innerhalb der Stadt bewältigt werden sollen“ und wo Lkw rangieren sollen. Eine Möglichkeit wäre für die Forumsmitglieder eine Tiefgarage unter dem neuen Westertor.

Als einen weiteren Kritikpunkt führen die Mitglieder an, dass in den 80er Jahren viele Hausbesitzer und Gewerbetreibende bis zu 60.000 D-Mark „hohe Parkraum-Ablöse-Summen als Voraussetzung für eine Baugenehmigung an die Stadt“ hätten zahlen müssen. Solche Ablösesummen müssen dann gezahlt werden, wenn die vorgeschriebene Anzahl an Stellplätzen eines Gebäudes nicht nachgewiesen werden kann. Laut Bürgerforum hätte sich die Stadt seinerzeit „verpflichtet, die Gelder für das Parkhaus Wall (West) und ‚Parkeinrichtungen‘“ zu nutzen. Diese Verpflichtung gelte deshalb auch für Rechtsnachfolger. Das Parkhaus West abreißen zu lassen, ohne adäquaten Parkplatzersatz zu schaffen, verstoße deshalb „gegen geltendes Recht“. Aktuell würden die betroffenen Bürger Klagemöglichkeiten prüfen lassen.

Das sagt die Stadt Lübbecke

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt Stadtsprecher Andreas Püfke zu den Forderungen des Bürgerforums, dass „die verkehrlichen Aspekte des Projekts Westertor im Rahmen des Bauleitplanverfahrens umfassend gutachterlich untersucht worden sind.“ Sie seien Gegenstand des Abwägungsbeschlusses und damit auch der Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zur Umsetzung des Projekts. „Einen ersatzlosen Wegfall von Dauerparkplätzen wegen des Westertors gibt es nicht. Alle Stellplatzmieter aus dem Parkhaus West wurden entsprechend angeschrieben und aufgefordert, ihren Bedarf für Ersatzstellplätze mitzuteilen“.

Dass diese gegebenenfalls etwas weiter entfernt liegen als die bisherigen, sei im Zusammenhang mit den Planungen umfangreich erörtert worden. „Am Ende sind die zuständigen Gremien mit jeweils breiten Mehrheiten zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorteile der Ansiedlung eines Einzelhandelsquartiers an dieser Stelle die Nachteile überwiegen“, teilt Püfke mit.

Die Rechtsgrundlage für die Ablösung von Stellplätzen sei zudem die Bauordnung NRW. Der Ablösebetrag sei laut Püfke für die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen beziehungsweise die Instandhaltung, Instandsetzung oder Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen oder sonstiger Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr zu verwenden. Der Bauherr erwerbe durch die Stellplatzablöse keinen Anspruch auf die Einräumung eines Nutzungsrechtes. „Damit stellen sich aus Sicht der Verwaltung auch keine Fragen nach Rechtsnachfolgen“, heißt es.

Das Bürgerforum will nun dem Rat und der Verwaltung einen offenen Brief überreichen, den Bürger mit ihrer Unterschrift unterstützen können. Wann und wo dieser Brief ausgelegt wird, soll noch bekannt gegeben werden.