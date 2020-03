Von Ria Stübing

Lübbecke (WB). Mit „Vom Winde verweht….echt jetzt?!“ hat das sechsköpfige Ensemble der Komödie am Altstadtmarkt aus Braunschweig frischen Wind auf die Bühne der Stadthalle Lübbecke gebracht. Die Komödie in zwei Bildern aus der Feder von Bernie Noris bestach mit einer dynamischen Handlung, witzigen Dialogen und reichlich Situationskomik.

Wer Südstaatenflair, Herzschmerz, Sklavenleid und Bürgerkrieg erwartet hatte, dürfte eine Überraschung erlebt haben. Nicht auf „Tara“, sondern in der zum Radiosender umfunktionierten Suite eines Hotels, welches seine besten Tage ganz offenbar hinter sich hat, spielte sich das turbulente Geschehen ab.

Worum geht es? Garry Williams (Wolfram Pfäffle), Chef des vor dem finanziellen Ruin stehenden Radiosenders „NYCRadio4U“, steckt in der Klemme. Seine Gläubiger, allen voran die Bank von New York City und ein recht humorloser „Padrone“ der Mafia, wollen ihr Geld zurück. Und wäre die Lage nicht schon dramatisch genug, droht nun auch noch Henry Jenkins (Hannes Ducke), sein letzter Kunde und Geldgeber, ihm den Werbevertrag für seine Frühstücksflocken zu entziehen.

Menschen wachsen über sich hinaus

Just im Moment der größten Not kündigt der stotternde Liftboy Ben (David Imper) Besuch an und, einem rettenden, obendrein sehr attraktiven Engel gleich, erscheint Tilda Cassedy (Ronja Geburzky) in Garrys „Büro“. Von diesem Moment an nimmt das Stück richtig an Fahrt auf, eine komische Szene folgt der nächsten, nachdem die findige Tilda mit ihrem Charme und Sex Appeal alle Herren um den Finger gewickelt und mit ihrem Lieblingsschmöker „Vom Winde verweht“ ganz unverhofft den Anstoß für eine aberwitzige Idee geliefert hat: Das Südstaatenepos soll innerhalb weniger Stunden als Hörspiel über den Äther gehen und den Sender vor dem sicheren Ruin retten.

Henry Jenkins nutzt die Gelegenheit, seine Bekannte Norma (Manon Straché, bekannt als Schauspielerin aus der Lindenstraße), deren Tage als Kinderstar schon lange zurück liegen, mit ins Boot zu holen, und so wird die schäbige Suite zum Hörspielstudio umfunktioniert. Ben, der Liftboy mit einer unerklärlichen Affinität zum Theater, wird ebenso in die Produktion einbezogen wie des Padrones Geldeintreiber Manolo Grassi. Manch skurrile Situation ist vorprogrammiert, wenn sechs auf diese Art und Weise zusammengewürfelte Menschen nach nur einer Stunde Vorbereitungszeit ein Hörspiel mit 100 Charakteren auf die (Radio-)Bühne bringen sollen. Mit Einsatz aller verfügbarer Mittel geben sie alles, um sowohl romantische Stimmung auf dem Gartenfest, die Langeweile in Scarletts Leben (hier besticht Manon Straché ein ums andere Mal mit ihrer Mimik) oder die lautstarken Wirren des Bürgerkriegs akustisch darzustellen. Und auch, wenn am Ende ein winziges Versäumnis des gestressten Garry verhindert, dass die ambitionierte Inszenierung die New Yorker Hörer erreicht, hat das Projekt für manch einen der Beteiligten dazu geführt, über sich hinauszuwachsen: Der stotternde Liftboy Ben kann sich von seinem Sprachfehler befreien, nachdem das Rätsel um seine vermeintlich tote Mutter gelöst wurde, und der Mafioso, der kein Blut sehen kann, entpuppt sich als wahres Schauspieltalent, dem sogar das weibliche Bühnenfach keine Angst mehr bereitet.

Viel Beifall zum Schluss

Die vorletzte Veranstaltung der laufenden Theatersaison war, möglicherweise aufgrund der aktuellen Verunsicherung durch das grassierende Corona-Virus, nicht ganz ausverkauft, was der Stimmung im Publikum aber keinen Abbruch tat. Ganz im Gegenteil: Teils mit stehenden Ovationen honorierten die Zuschauer die Leistung des Ensembles am Ende des amüsanten Theaterabends.