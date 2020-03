Von Ingo Notz

Lübbecke/Stemwede (WB). 2:0 für den Fußball? In Lübbecke und in Dielingen sollen noch in diesem Jahr zwei Kunstrasenplätze bespielbar sein. In Lübbecke ist dies beschlossene Sache, in Stemwede sollte am Mittwochabend in der Ratssonder- und der Bauausschusssitzung die nächste politische Hürde genommen werden.

Die Pläne in Dielingen

Nachdem das Projekt „Kunstrasenplatz in Dielingen“ vor einigen Jahren nicht zum Ziel geführt hatte, sieht es aktuell vielversprechender aus. „Wir haben einen Antrag gestellt und die Rahmenbedingungen erklärt, nun muss der Rat letztlich entscheiden, ob er das zu den Bedingungen annehmen wird“, sagt Wilhelm Beneker, Vorsitzender des TuS Dielingen. „Wichtig ist uns dabei, dass es sich um einen Platz für die gesamte Gemeinde Stemwede handeln soll.“

Angedacht ist es, den Platz auf dem bisherigen Trainingsgelände des TuS zu erreichten. „Wir machen ein einmaliges Angebot beim Bau und der Unterhaltung“, betonen Wilhelm Beneker und Stephan Sander, Finanzvorstand des TuS. Damit ist gemeint, dass der TuS Dielingen das Projekt mit privaten Unterstützern und öffentlichen Beteiligungen auf die Beine stellen würde. Auch an den Umweltschutz und die geänderten Vorschriften zur Oberfläche des Platzes sei gedacht worden: „Wir würden den Platz auf jeden Fall ohne Mikroplastik bauen. Welche Variante wir nehmen, wissen wir noch nicht, aber es dürfte Kork oder Quarzsand werden. Wichtig ist, dass der Platz kommt und dass er ohne Mikroplastik kommt.“

Problem soll im Herbst gelöst werden

Wilhelm Beneker und Stephan Sander hoffen, dass sie die Kapazitätsprobleme auf dem bestehenden Fußballgelände ab Herbst mit Hilfe eines Kunstrasens lösen können. Das Dielinger Sportgelände sei in seiner aktuellen Form überspielt, für die Neuplanung habe der TuS bereits mit allen Stemweder Fußballvereinen gesprochen, um das gemeinsame Projekt für den Stemweder Fußball zu realisieren. Erste Maßnahmen sind in Dielingen bereits getroffen worden, weil Hecken, Gebüsche und Schilfe nur bis Ende Februar radikal gestutzt oder gerodet werden dürfen.

Der Platz an der Lübbecker Kreissporthalle ist immer noch aus Asche – im Herbst soll das dann ganz anders aussehen. Foto: Ingo Notz Der Platz an der Lübbecker Kreissporthalle ist immer noch aus Asche – im Herbst soll das dann ganz anders aussehen. Foto: Ingo Notz

Der neue Platz ist in der Planung, aber hinter dem aktuellen Hauptplatz des TuS steht ein Fragezeichen: Das Gelände hat die Gemeinde bei der Suche nach potenziellen Bauplätzen im Blick. Wilhelm Beneker hofft, dass es dennoch weiterhin zwei vollwertige Fußballplätze in Dielingen geben wird: „Wenn das so gewünscht ist von der Gemeinde und sie davon ein Baugebiet machen will, dann kann das aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn wir an anderer Stelle dafür einen Platz bekommen. Aufgrund der Anzahl der Mannschaften und Spiele und der Jugend-Kooperation in Stemwede ist das alles mit nur einem Platz nicht machbar.“

Im Vorfeld der Bau- und Sonderratssitzung sagte Bürgermeister Kai Abruszat: „Der TuS Dielingen hat einen entsprechenden Antrag gestellt, dem stehe ich aufgeschlossen gegenüber, weil es klug ist, dass jede Kommune über mindestens einen Kunstrasenplatz verfügt.“ Allerdings wolle und könne er den politischen Gremien nicht vorgreifen. Die Planung sei angesichts der finanziellen Größenordnung mit Bedacht anzugehen. Er habe hohen Respekt vor dem Engagement des TuS Dielingen: „Wir müssen den Sportpark Dielingen aber insgesamt in den Blick nehmen und wollen dort eine Projektierung, die die Akzeptanz aller 13 Stemweder Orte hat. Verwaltungsseitig würden wir es begrüßen, wenn wir zu einer positiven Entscheidung kommen.“

In Lübbecke wird gebaut

Auf positive Nachrichten warten auch die Fußball-Vereine aus Lübbecke. Für die soll auf dem Aschenplatz an der Kreissporthalle ebenfalls ein Kunstrasenplatz angelegt werden. Ende Januar 2019 hat der Lübbecker Bauausschuss den Weg für einen Fußball-Kunstrasenplatz an der Kreissporthalle frei gemacht. Im März 2020 ist auf dem Gelände allerdings immer noch nichts Sichtbares passiert. Das soll sich ändern: „Wir haben eine Planung fertig, das Geld ist im Haushalt“, bestätigte Lübbeckes Bürgermeister Frank Haberbosch dem WESTFALEN-BLATT.

Die Ausschreibung sei fertig gestellt und werde in den nächsten Tagen über den Kreis gestartet. „Am 18. Juni haben wir Hauptausschusssitzung. Bis dahin hoffen wir, dass wir die Vergabe dort beschließen können“, hat der Bürgermeister einen klaren Zeitplan. Bis Ende des Jahres soll der Platz an der Kreissporthalle dann tatsächlich für die Fußballer als Kunstrasen bespielbar sein. „Wir hoffen, dass wir auch einen finden, der ihn bauen will“, meint Haberbosch mit Blick auf die Auftragslage im Baubereich.

Die Entwicklung im Fußballkreis

Über die neueste Entwicklung freut sich auch der Kreisvorstand des Fußball- und Leichtathletikkreises: „Wir verfolgen seit sechs Jahren das Ziel, dass es in jeder unserer sechs Kommunen mindestens einen Kunstrasenplatz gibt, auf den dann auch alle Vereine dieser Kommune Zugriff haben“, betont Wilfried Müller.

Dieses Ziel ist bei den bisher existierenden Plätzen in Hüllhorst (nur sehr bedingt) und in Espelkamp (gar nicht) erreicht worden. Umso mehr käme eine Gemeinschaftslösung für alle Stemweder und eine für Lübbecke dem Ideal des Kreisvorstandes sehr entgegen. In diesem Jahr kann sich der Fußballkreis auf dem Weg dahin auf eine Verdopplung der Kunstrasenplätze im Lübbecker Land freuen.