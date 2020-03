Fabio Pacinis Vater Celestino, seine Schwägerin Caroline Fuchs, sein Bruder Piero und seine Mutter Rosanna Pacini (auf dem Foto) sitzen in Italien in Quarantäne. Foto: Freya Schlottmann

Von Freya Schlottmann

Lübbecke (WB). Das Eiscafé von Fabio Pacini in der Lübbecker Fußgängerzone ist derzeit gut besucht. Viele Gäste lassen sich dort zusammen mit Freunden oder Familie ein Eis schmecken und genießen die Gemeinschaft. Bei Pacinis Bruder Piero, der in der norditalienischen Stadt Lucca ebenfalls eine Eisdiele betreibt, sieht das momentan ganz anders aus. Da hat das Coronavirus das gesellschaftliche Leben mittlerweile lahmgelegt.

„Es herrscht absoluter Ausnahmezustand“, beschreibt Fabio Pacini im Gespräch mit dieser Zeitung die momentane Lage in Lucca. Fast täglich telefoniert der Inhaber der Lübbecker Eisdiele mit seinem Bruder, seinen Eltern, seiner Frau und Tochter, die allesamt in Italien in ihren Wohnungen bleiben müssten, aber gesund seien. Der Grund dafür sind die Maßnahmen, die die italienische Regierung wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus verordnet hat. „Die Leute dürfen nur noch bis 18 Uhr auf die Straße und auch nur zum Einkaufen. Danach gilt eine Ausgangssperre“, sagt Fabio Pacini. Wer danach noch raus wolle, bräuchte eine Ausnahmegenehmigung. Alle Geschäfte, bis auf Supermärkte und Apotheken, seien zudem gar nicht mehr geöffnet.

„Mein Bruder hat seine Eisdiele vor zwei Tagen ebenfalls für die nächsten zwei Wochen geschlossen“, sagt der 49-Jährige. Zuvor sei bereits verordnet worden, dass sich nur noch maximal vier Personen gleichzeitig in der Eisdiele aufhalten dürften. „Mein Bruder hat das zwei Tage versucht zu machen. Das ist aber unmöglich, auf Dauer umzusetzen“, berichtet Fabio Pacini. Zudem sei die Gästezahl massiv eingebrochen.

Die Stadt wirkt wie ausgestorben

Pacini selbst ist bereits Anfang Februar wieder zurück nach Lübbecke gekommen, um mit seinem Eiscafé in die neue Saison zu starten. „Als ich zurückgekommen bin, war in Italien noch nicht viel von Corona die Rede. Da gab es nur ein paar Fälle“, sagt er. Dann sei alles jedoch ganz schnell gegangen. „Vor vier Wochen haben die Leute das einfach unterschätzt“, glaubt Pacini.

In einem Video, dass Piero Pacini seinem Bruder vor wenigen Tagen geschickt hat, wirkt die toskanische Stadt Lucca, die etwa 90.000 Einwohner zählt, wie ausgestorben. „Das Video ist um 16 Uhr aufgenommen. Es sind 18 Grad Celsius und die Stadt ist leer gefegt. Das ist sonst nie der Fall. Lucca ist eine absolute Touristenstadt“, erzählt Fabio Pacini. Für die italienische Wirtschaft sei die Situation eine Katastrophe. Ein Freund von ihm, erzählt der Eiscafé-Besitzer, habe eine Firma in Italien, die Maschinen für die Kartonproduktion herstellt. „Alle 60 Angestellten müssen zuhause bleiben“, sagt der 49-Jährige. Wie auf Dauer die Löhne bezahlt werden sollen, sei unklar.

Vorsichtig sein, aber keine Panik verbreiten

„Das Leben muss aber weitergehen“, meint Fabio Pacini. Viele italienische Schulen hätten sich mit den Schließungen bereits arrangiert und alternative Wege gefunden, wie sie die Schüler weiter unterrichten können. Pacinis 15-jährige Tochter Giada beispielsweise, die bis vor einiger Zeit noch zum Lübbecker Wittekind-Gymnasium gegangen ist und nun in Lucca zur Schule geht, würde via Laptop und Internet unterrichtet.

Auch wenn seine Familie einigermaßen mit der Situation klar komme, Sorgen würden sich die Familienangehörigen dennoch machen, sagt Fabio Pacini. „Man darf das nicht unterschätzen. Meine Mutter ist 69 und mein Vater 79 Jahre alt“, sagt Pacini. Vor allem seine Mutter würde sich häufig bei ihm melden und fragen, ob auch bei ihm in Deutschland alles in Ordnung sei, erzählt der 49-Jährige. „Ich hatte letztes Jahr eine große Herz-OP. Da muss man schon vorsichtig sein“, sagt Pacini. Panik sei aber keine Option. „Es ist gut, dass die italienische Regierung diese Sperre verhängt hat, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Nur so können die Leute zuhause gesund werden und andere nicht weiter anstecken“, meint Pacini.

Auch der Bürgermeister der Stadt Lucca, der ebenfalls an Corona erkrankt sei, würde zuhause bleiben und Fernseh-Ansprachen an die Bürger von seiner Wohnung aus senden, erzählt Fabio Pacini.