„Unsere Kunden werden über Aushänge an den Ausgabestellen darüber informiert. Am kommenden Montag und Dienstag werden unsere ehrenamtlichen Fahrer noch die Lebensmittelmärkte anfahren und die Lebensmittel abholen, ab Mittwoch wird das Abholen auch eingestellt“, sagte er.

Diese Entscheidung sei laut Obernolte von großer Bedeutung gewesen und daher hätten die Verantwortlichen sie auch auf breite Schultern gestellt. Die Vertreter des Fördervereins Tafel Lübbecker Land, der erste Vorsitzender Superintendent Jürgen Tiemann und die Geschäftsführerin Frau Gieseler vom „ArbeitsLebenszentrum“ im Kreis Minden-Lübbecke, als Träger der Tafel Lübbecker Land und die Koordinatoren der sechs Ausgabestellen hätten sich am Samstag getroffen, um dieses Thema zu behandeln.

Viele ehrenamtliche Helfer sind alter als 70 Jahre

„Es ist uns nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Circa 70 Prozent unserer rund 180 ehrenamtlichen Helfer sind vom Alter 70+. Die Koordinatoren aus den Ausgabestellen teilten einstimmig mit, dass der überwiegende Teil der Ehrenamtlichen sich dem Ansteckungsrisiko nicht aussetzen wollen. Hinzu kommt, dass wir mit unseren Ausgabestellen zu Gast in Gemeindehäusern der Kirchen oder in Wehdem in Räumen des DRK sind, und teilweise die Hauseigentümer die Räume für alle Veranstaltungen vorerst gesperrt haben. Mit den wenigen Menschen, die vielleicht noch bereit gewesen wären Lebensmittel auszuteilen, sehen wir uns aber nicht mehr in der Lage die rund 1400 Menschen im Altkreis Lübbecke zu versorgen“, teilt Jürgen Obernolte weiter mit.

Die Verantwortlichen wüssten, dass die Entscheidung sehr plötzlich komme und der Zeitpunkt für die Kunden ungünstig sei. „Unsere Kunden sind überwiegend Bezieher der Grundsicherung und das nächste Geld gibt es wieder zum Monatsanfang und bis zum Monatsende wurde fest mit unsere Unterstützung gerechnet. Da wir ab Mittwoch auch keine Lebensmittel mehr von den Märkten abholen, müssen diese einen Weg finden, was mit den Lebensmittel geschieht, die aus dem Verkauf genommen werden“, meint Obernolte.

Discounter bieten aussortierte Lebensmittel eventuell anders an

Es gebe wohl schon einige Discounter die diese Lebensmittel an einem gesonderten Ort teilweise zum Mitnehmen bereitstellen würden. „Ich möchte unsere Kunden bitten, wenn es dieses Angebot auch im Lübbecker Land gibt, wahrzunehmen. Am Montag werden wir zu unseren Lebensmittelmärkten telefonisch Kontakt aufnehmen um ihnen mitzuteilen, dass wir bis voraussichtlich den 3. Mai die Lebensmittel nicht mehr abholen können“, sagt Obernolte.

Es gehe bei dieser Maßnahme aber nicht nur um den Schutz vor der Ansteckungsgefahr der Ehrenamtlichen, erklärt der Vorsitzende weiter, sondern auch um dem Risiko der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. „In unseren großen Ausgabestellen in Espelkamp und Lübbecke kommen an einem Vormittag jeweils mehr als 100 Menschen zusammen. Wir möchten mit der Entscheidung das umsetzen, was von verantwortlicher Seite geraten wird. Die Bürgermeister von Lübbecke und Espelkamp haben alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt oder untersagt. Privaten Veranstaltern hat man nahegelegt, die gleichen Maßstäbe anzusetzen.“