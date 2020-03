Lübbecke (WB/fn/kk/fs/aha/weh/fq). Die Parfümerie geöffnet, das Café geschlossen. Der Blumenladen auf, das Deko-Geschäft zu. Die Lage in der Lübbecker Fußgängerzone präsentiert sich in diesen Tagen uneinheitlich. Der Erlass der Landesregierung vom Montag zu den Geschäftsschließungen wurde von einigen Inhabern als schwammig empfunden. Das WESTFALEN-BLATT hat bei den Einzelhändlern im Altkreis Lübbecke die Stimmung erfragt.

Das Modehaus Böckmann gehörte am Dienstag auch zu den Geschäften in Lübbecke , die die Türen geöffnet hatten. „Wir haben noch vereinzelt Kunden“, sagte Filialleiterin Sabine Kolck-Pothe. Der Öffnungstag wurde vor allem aber auch „hinter den Kulissen“ für Organisatorisches genutzt. So wird etwa für alle Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt. „Ab Mittwoch dürfen wir definitiv keinen Umsatz mehr machen.“

Sabine Eschner von der City-Reinigung freut sich, dass ihr Gewerbe sogar in der Ansprache der Kanzlerin gewürdigt wurde. „Reinigungen gehören zu der Kategorie von Geschäften, die offen bleiben sollen. Wegen der Hygiene.“ Denn gerade bei Arbeitsbekleidung und Arztkitteln soll es in der Gesundheitskrise sauber zugehen. Bei Privatkunden habe das Aufkommen aber nachgelassen, berichtet Sabine Eschner.

Waren vor die Tür stellen

Als Lebensmittler darf auch die Fleischerei Wölfing ihren Laden in der Bäckerstraße weiterbetreiben. Sandra Wölfing und ihr Mann denken aber auch über das eigene Geschäft hinaus und haben einen kontaktlosen Lieferservice organisiert. „Es geht uns um ältere und immunschwache Menschen, die einer Risikogruppe angehören“, erläutert sie. Diese können auf Rechnung Fleisch- und Wurstwaren sowie konservierte Speisen bestellen, die ein Fahrer dann vor die Tür stelle und klingele. „Wir sind eine Einkaufshilfe, kein Essen auf Rädern“, betont sie, dass es nicht um ein Imbiss-Taxi gehe.

In der Bücherstube Lübbecke konnten die Kunden am Dienstag noch direkt im Geschäft Literatur erwerben. „Es kristallisiert sich aber heraus, dass wir am Mittwoch schließen müssen, davon gehe ich aus“, sagte Inhaber An-dreas Oelschläger. Solange es keine Ausgangssperren gebe, könnten die Kunden per Telefon, E-Mail und via Online-Shop mit der Buchhandlung Kontakt aufnehmen und Bestellungen aufgeben. „Wir wollen ab sofort einen Botendienst installieren und Touren zu den Kunden fahren, um die Bestellungen vorbeizubringen“, so Oelschläger. Wer nicht im Innenstadtbereich wohne, werde seine Sendung per Post erhalten. Der Buchhändler hält es nur für fair, dass, falls Lieferdienste nicht mehr möglich seien, dies nicht nur für den regionalen Handel, sondern auch für die großen Online-Versandhäuser gelte.

Wilhelm Schwarz vom gleichnamigen Uhren-, Optik- und Schmuck-Geschäft in der Breslauer Straße in Espelkamp , ist sich der Ernsthaftigkeit der Situation für den Einzelhandel bewusst. „Ich hatte gehofft, dass es nicht so schlimm wird, wie es jetzt ist.” Schwarz hofft, dass alle Einzelhändler gut durch die Corona-Krise kommen. Der Rückgang der Kundschaft sei spürbar. „Wenn man links und rechts auf die Breslauer Straße schaut – es sind nur wenige Menschen unterwegs.” Aber Schwarz macht aus der Not eine Tugend und hat gestern sogar eine Brille per Telefon an einen Kunden verkauft – vor ein paar Wochen wohl noch undenkbar gewesen.

Team bewahrt gute Stimmung

Wie es weitergeht, weiß Meike Rehmann, Inhaberin des gleichnamigen Schuhgeschäftes in Rahden , noch nicht. Das Unternehmen verkauft neben normalen auch spezielle orthopädische Schuhe und verfügt über eine Werkstatt für Spezial- und Therapieschuhe. „Wir sind somit ein Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitshandwerk und dürfen deshalb erst mal weiterhin geöffnet haben”, sagt Meike Rehmann. Sie habe sich diesbezüglich am Dienstag noch einmal bei der Innung informiert und abgesichert. Viele Kunden würden bei ihr bereits besorgt nachfragen. „Unsere Kunden sind auf diese Schuhe angewiesen und brauchen sie auch weiterhin”, sagt Rehmann.

Nach wie vor hat das Fachgeschäft Westerkamp (Bau-, Haushalts- und Gartenartikel) in Levern geöffnet. „Wir haben ja Baumarktcharakter”, sagt Birgit Grewe. „Unsere Waren gehören zum täglichen Bedarf, etwa wenn ein Stromausfall repariert werden muss. Deshalb dürfen wir noch öffnen.” Das Team bewahre sich vorerst die gute Stimmung und habe bis Dienstagabend keinen Rückgang der Kundenzahlen feststellen können. „Natürlich wissen wir nicht, ob sich die Regeln noch weiter verschärfen”, sagte Grewe.