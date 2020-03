Was gibt es Neues in Sachen Corona-Krise? Clara aus Lübbecke informiert sich mit einem Blick auf die Homepage des Kreises Minden-Lübbecke. Auch der Facebook-Auftritt der Kreisverwaltung ist in diesen Tagen und Wochen sehr gefragt. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Lübbecke/Minden (WB). Sie haben gerade Hochkonjunktur, die oft zitierten Fake News, also jene Nachrichten, die so klingen, als könnten sie richtig sein, stattdessen aber wüste Übertreibungen oder schlicht und einfach falsche Fakten verbreiten. In den Zeiten der Corona-Krise sind korrekte Informationen gar nicht so schwer zu bekommen, zum Beispiel gibt es dafür das Bürgertelefon des Kreises Minden-Lübbecke. Das Angebot wird rege nachgefragt, wie diese Zeitung auf Nachfrage erfahren hat.

Wer etwas wissen will, ruft einfach die Nummer 0571/80715999 an. Das Bürgertelefon ist jeden Tag, auch am Wochenende, jeweils von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. Besetzt ist das Serviceangebot des Kreises mittlerweile mit einem festen Pool an Mitarbeitenden aus der Kreisverwaltung und im Hintergrund mit Mitarbeitenden aus dem Gesundheitsamt. In jeder Schicht (von 8 bis 13 und von 13 bis 18 Uhr) sind sechs Telefone besetzt von Verwaltungskräften; die Kollegen aus dem Gesundheitsamt stehen für Fachfragen zur Verfügung. Damit die Wege bei Rückfragen kurz sind, ist das Bürgertelefon direkt im Gesundheitsamt angesiedelt.

Auch am Wochenende zu erreichen

Und es zeigt sich: Die Menschen im Kreisgebiet wollen eine Menge wissen. „Beim Bürgertelefon gehen pro Schicht weit über 500 Anfragen ein,“ sagt Janine Küchhold von der Pressestelle des Kreises. „Die Erfahrung aus den vergangenen Tagen zeigt, dass die Anfragen gegen Abend weniger werden, daher ist das Telefon zurzeit bis 18 Uhr erreichbar.“

Bei den meisten Anrufen geht es um die Meldung von Corona-Verdachtsfällen. Diese werden direkt an das Gesundheitsamt weitergegeben. Dadurch, dass die Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen ist, gibt es ebenfalls eine Menge Anfragen zur Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes und generell zu den Schließungen von Verwaltungen und Geschäften.

Wer sich in den umfangreichen Corona-Themenkomplex und die Auswirkungen auf das Kreisgebiet einlesen möchte, der findet auf der Seite der Kreisverwaltung (www.kinden-luebbecke.de) eine reichhaltige Auswahl. Was Janine Küchhold aber auch noch aufgefallen ist: „Unsere Facebook-Seite hat im Moment sehr viel Traffic. Die Inhalte, die dort publiziert werden, werden vielfach geteilt. Für uns ist das natürlich super, weil Bürger auf diesem Wege seriöse Informationen aus erster Hand erhalten und Fake News dadurch keine so große Chance haben.“

Beratungsstelle gibt ebenfalls Tipps

In der Tat nimmt ein Eintrag der Kreisverwaltung darauf direkt Bezug. Darin heißt es: „Aktuell kommt uns leider immer wieder zu Ohren, dass in diversen Whats-App Gruppen, aber auch in geschlossenen Facebook-Gruppen Fake News und wilde Verschwörungstheorien kursieren. Daher die dringende Bitte: Wenn ihr Informationen teilt, vergewissert euch, dass die Info aus einer seriösen Quelle stammt. Wenn ihr unsicher seid, lieber nicht teilen! Fake News helfen uns in der aktuellen Lage nicht weiter, im Gegenteil: Sie verunsichern und beunruhigen.“ Es folgt eine ganze Liste an kompetenten Ansprechpartnern, von den Mühlenkreiskliniken bis zur Kreispolizei.

Die Klickzahlen sind eindrucksvoll. Lagen sie Anfang des Monats knapp über 2000, so erreichten sie am 12. März erstmals Fünfstelligkeit: 12.744. Höchster Wert in der Liste ist bislang der 15. März, an diesem Tag waren es 18.450 Klicks.

Und damit nicht genug: Wenn es um den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Sachen Corona geht, bietet die Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen des Kreises ihre Dienste an. Auch hier gibt es am Telefon Tipps und Hinweise – unter Telefon 0571/­80712000 oder per E-Mail an die Adresse Schul-und-Familienberatung@minden-luebbecke.de.

Beispielsweise bieten die Fachleute kindgerechte Erklärungen zu dem doch sehr komplexen Thema an. Die könnten so lauten: „Es gibt eine neue Krankheit, über die wir noch nicht viel wissen. Wir lernen sie jetzt kennen und wollen erst einmal sehr vorsichtig sein. Deswegen bleiben die Schulen und die Kitas jetzt eine Weile zu. Für die meisten Menschen ist die Krankheit nicht so schlimm.” Oder um die Dauer der Quarantäne zu verdeutlichen: „Wir bleiben jetzt 14 Tage zu Hause. An diesem Kalender kannst du sehen, wie viele Tage es noch sind.” Wichtig sei es, dem Tag eine Struktur mit festen Aufsteh- und Essenszeiten zu geben.