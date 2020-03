Der Lübbecker Verein Farbenfroh liefert seit Montag in der Corona-Krise kostenlos Lebensmittelpakete an Bedürftige. „Die Jugendspielgemeinschaft JSG-Nettelstedt stellt den Bulli zur Verfügung“, sagt Jugendkoordinator Christian Wenzel. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Lübbecke/Preußisch Oldendorf (WB). Wenn zurzeit von Wellen die Rede ist, dann meist von der Ansteckungswelle, die gestoppt werden muss. Gleichzeitig entwickelt sich allerorten eine erfreuliche Welle der Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Insbesondere finden sich im Lübbecker Land Freiwillige, die an die Versorgung der Schwächeren in der Gesellschaft denken und ihnen ihre Hilfe anbieten.

Farbenfroh auf Tour

Am Montag hat der Lübbecker Verein Farbenfroh damit begonnen, Lebensmittelpakete an Bedürftige zu liefern – kostenlos und frei Haus. Linda Heinzig macht sich am Morgen auf den Weg, 22 Kisten zu packen und zu den Menschen zu bringen. „Darin sind Gemüse, Brot, Milch, Butter und Fleisch“, erklärt die freiwillige Helferin. Jedes Paket habe einen Warenwert von etwa 60 Euro. „Das geht natürlich nicht ohne Unterstützung“, betont Linda Heinzig. Und die kommt beim Verein Farbenfroh unter anderem von der Sparkasse und der Heinzig-Group.

Den Bulli, mit dem die Hilfsgüter ausgeliefert werden, stellt die Jugendspielgemeinschaft NSM-Nettelstedt zur Verfügung. „Bei uns ist der Spielbetrieb ja sowieso eingestellt“, sagt Christian Wenzel, Jugendkoordinator des Vereins. „Als die Anfrage kam, haben wir gerne zugesagt. Mit einem solchen Transporter wird die Lieferung doch deutlich einfacher.“ Noch dazu achtet der Verein Farbenfroh, der etwa 20 Mitglieder hat, darauf, dass die regionale Wirtschaft gefördert wird. „Die Lebensmittel beziehen wir deshalb unter anderem vom Gemüsehof Meyer, der Bäckerei Oltersdorf oder von der Fleischerei Schmidt in Diepenau“, sagt Linda Heinzig. Sie hofft, dass sich noch mehr Bedürftige bei ihr melden. „Viele von ihnen sind schwer zu erreichen, weil sie kein Internet und keine Zeitung haben. Mein Aufruf richtet sich deshalb auch an Menschen, die in ihrer Nachbarschaft jemanden kennen, der dieses Angebot vielleicht nötig hat, es aber gar nicht mitbekommt“, sagt Linda Heinzig.

Bei manchen sei die Angst so groß, dass sie sich gar nicht raustrauen. „Und manche möchten einfach keine Almosen“, sagt sie. Dabei gehe es eben nicht um Geld. „Aber bevor jemand verhungert oder verdurstet, muss doch geholfen werden.“ Wer unbedingt etwas bezahlen wolle, könne den Service dennoch in Anspruch nehmen. „Eine Omi hat uns ihr ganzes Desinfektionsmittel gegeben“, erzählt Heinzig.

Wer Bedarf für ein Hilfspaket hat oder die Aktion unterstützen möchte, erreicht den gemeinnützigen Verein Farbenfroh unter der Telefonnummer 0172/1870628 oder per E-Mail an info@farbenfroh-ev.de.

Hotline „Lübbecke hilft“

Ebenfalls am Montag haben die Evangelischen Kirchengemeinden in Lübbecke, der CVJM und die Stadt Lübbecke eine Hotline „Lübbecke hilft“ gestartet. Unter Telefon 05741/4583 ist wochentags von 10 bis 14 Uhr ein Ansprechpartner in einer Hotline erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten wird ein Anrufbeantworter geschaltet sein, der regelmäßig abgehört wird. Ziel ist es, Hilfsangebote und -gesuche zueinander zu bringen.

„Sich gegenseitig zu unterstützen, ist das Gebot der Stunde, insbesondere mit Blick auf ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Alleinstehende oder Menschen in besonderen Lebenslagen, die wegen der aktuellen Lage das Haus nicht verlassen können oder sollen“, schreibt Pfarrer Eberhard Helling. Um die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung zielgerichtet einsetzen zu können.

Wer etwa Einkäufe oder Apothekengänge anbieten möchte, meldet sich per Telefon, gibt seine Telefonnummer und seine Verfügbarkeit an – und wird kontaktiert, sobald es eine entsprechende Nachfrage gibt. „Lübbecke hilft“ soll das gesamte Stadtgebiet mit allen Ortsteilen abdecken.

Junge Union

Die Junge Union (JU) im Kreis Minden-Lübbecke beteiligt sich an der bundesweiten „Einkaufshelden“-Aktion der JU Deutschland. „Wir wollen Einkäufe und andere Erledigungen im Alltag für ältere und schwächere Menschen übernehmen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind“, erklärt der JU-Vorsitzende Florian Bornemann. Gesunde, jüngere Menschen und Hilfesuchende können sich auf der Homepage www.die-einkaufshelden.de registrieren. Die JU vermittelt dann die Nachbarschaftshilfe. „Die Aktion ist parteiunabhängig. Jeder kann mitmachen“, betont Bornemann. Darüber hinaus finden Freiwillige auf dieser Homepage einen individuell vorausgefüllten Aushang für ihren Hausflur oder das Schwarze Brett im örtlichen Supermarkt. „So sollen auch Menschen aus der Risikogruppe erreicht werden, die sich nicht im Internet registrieren“, sagt Bornemann. Hilfesuchende können die JU auch unter Telefon 05741/2409876 oder per E-Mail (Florian.Bornemann@ju-milk.de) erreichen.

Die Einkaufshelden-Aktion der Jungen Union Deutschlands startete bereits am Freitag. Bis zum Wochenbeginn hatten sich bundesweit bereits mehr als 3500 Freiwillige registriert.

Gruppe „Wir für dich”

Auch die „Sozialen Netzwerke“ verdienen derzeit ihre Bezeichnung, weil sie Helfer zusammenbringen. So betreut die Lübbeckerin Jana Opitz die Facebook-Gruppe „Wir für dich”, die bereits mehr als 100 Mitglieder hat. Die Gruppe ist eine private Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Bedürftige und in Not geratene Menschen im Mühlenkreis zu unterstützen. „Es gibt viele Ideen und viele Gedanken zu diesem Projekt, aber nur gemeinsam können wir erfolgreich sein und die Not und Ängste der Menschen lindern“, erklärt Jana Opitz. „Lasst uns gemeinsam mehr Menschlichkeit leben!“

„Börninghausen hilft...“

Ebenfalls über Facebook hat sich an diesem Wochenende eine Gruppe „Börninghausen hilft...“ von Freiwilligen im Börninghauser Ortsteil Eininghausen formiert. Sie organisiert für ältere Menschen, die Hilfe benötigen, einen Service. „Andrea Gostmann, eine der Freiwilligen aus dem Dorf, hat mich angesprochen, ob ich die Aktion unterstützen möchte“, sagt Karola Weber, Inhaberin des Dorfladens am Schürenbrink in Eininghausen auf Anfrage. Die Idee der Gruppe: Die älteren Bewohner im Tal sollten ihre Wohnungen nicht verlassen. Also organisieren die Dorfbewohner zum Beispiel Lebensmittel-Lieferungen vom Dorfladen. Auch das Abholen von Medikamenten aus der Apotheke kann erledigt werden.

„Die Aktion läuft gerade erst an“, sagt Karola Weber, die die Anfragen koordiniert. „Viele Ältere im Dorf haben ja zum Glück Familie, die für sie da ist.“ Wer diese aber nicht hat, kann unter Telefon 05742/2808 im Dorfladen anrufen. Dann nimmt Karola Weber die Anfrage entgegen und findet über eine Whats­App-Gruppe die freiwilligen Helfer. „Man kann ja die alten Leute nicht allein lassen“, sagt die Eininghauserin.