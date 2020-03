Zu einem Verkehrsunfall auf der Blase-Kreuzung in Lübbecke ist die Polizei am Samstag gerufen worden. Foto: Jörn Hannemann

Lübbecke (WB). Zu einem Auffahrunfall ist es am frühen Samstagabend an der Blase-Kreuzung in Lübbecke gekommen.