Lübbecke/Espelkamp (WB). Der Lions-Club Lübbecke-Espelkamp beteiligt sich an der 4. Lions-Kunstedition „Blue Moon“ des weltweit renommierten „Zero“-Künstlers Otto Piene. „Wir stellen diese Aktivität unter das Motto ‚Großes tun, wo Piene groß wurde‘“, erklärt Lions-Präsident André Kutsche. Der 1928 geborene Künstler Otto Piene verbrachte seine Kindheit und Jugend in Lübbecke und machte 1947 am Wittekind-Gymnasium der Stadt sein Abitur.