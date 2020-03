Lübbecke (WB). Wie wird in Zeiten von Corona unterrichtet, wenn die Schulen geschlossen sind? Ganz einfach: virtuell und digital. Dank einer funktionierenden IT-Infrastruktur kann auch der Unterricht am Berufskolleg Lübbecke in Zeiten von Corona weitergehen. Das neue Schlagwort heißt „Distance Learning“, auf Deutsch „Fernunterricht“. Alle Schüler bekommen Aufgaben über die Lernplattformen Moodle, Microsoft Office 365 oder per E-Mail gestellt.