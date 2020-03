Am Freitag lag die Zahl bei 241, am Samstag bei 246. Die aktuellen Zahlen teilen sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt auf: Bad Oeynhausen 24/8, Espelkamp 28/11, Hille 16/4, Hüllhorst 19/2, Lübbecke 36/20, Minden 62/9, Petershagen 19, Porta Westfalica 6/3, Preußisch Oldendorf 4/2, Rahden 7/3, Stemwede 35/8.

Generell wird die Statistik so geführt, dass die neuen Zahlen eines Tages immer zu denen vom Vortag hinzu gerechnet werden. Es handelt sich also um die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn. Aktuell befinden sich drei nachgewiesene Fälle in stationärer Behandlung im Johannes-Wesling-Klinikum Minden. Sie befinden sich alle auf der Isolierstation, keiner auf der Intensivstation. 70 Patienten gelten als gesund.

Ausrüstung spenden

Der Krisenstab des Kreises Minden-Lübbecke startet einen Spendenaufruf an Unternehmen. Die persönliche Schutzausrüstung in Arztpraxen, Krankenhäusern, Rettungsdienst und Pflegeheimen wird knapp. „Wir müssen jetzt als erstes darauf achten, dass in all diesen Bereichen das Personal gut geschützt ist, damit wir weiterhin die medizinische und pflegerische Versorgung der Patienten sicherstellen und das Personal vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen können“, sagt die Leiterin des Krisenstabs, Kreisdirektorin Cornelia Schöder. „Hierfür benötigen wir dringend Schutzausrüstung wie Masken und Schutzbekleidung. Solche Masken und Schutzkleidung finden in vielen Unternehmen Verwendung, die zurzeit selbst ihre Produktion eingeschränkt haben – etwa in den Bereichen Chemie oder Holzverarbeitung.“ Konkret werden vor allem Atemschutzmasken FFP 2 und 3 (mit und ohne Ausatemventil) sowie Schutzoveralls und -kittel, Schutzbrillen und medizinische Einmalhandschuhe gesucht. Wer spenden möchte, kann sich an den Kreis Minden-Lübbecke wenden unter der Telefonnummer 0571/807-21761.

Nach Rücksprache mit den Wohlfahrtsverbänden soll die Sammlung aus organisatorischen Gründen direkt beim Kreis erfolgen. „Unser herzlicher Dank geht dennoch an die Wohlfahrtsverbände, die uns hier großzügig und unkompliziert Unterstützung zugesagt hatten“, sagt Landrat Dr. Ralf Niermann. „Wir freuen uns auf weitere Gelegenheiten zur Zusammenarbeit in der Zukunft.“