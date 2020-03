In Lübbecke können die Bürger jährlich an 26, in jedem zweiten Jahr an 27 Terminen, ihr Blut spenden und somit das Leben anderer Menschen retten. Foto: dpa

Wie wichtig das Blutspenden ist, könne nicht oft genug betont werden, erklärt Heide Weitkamp. „Viele Menschen, denen durch eine Blutspende geholfen oder deren Leben gerettet werden konnte, haben ihre Dankbarkeit geäußert und die Notwendigkeit herausgestellt.“

Das DRK, das im Jahr 1952 die Verpflichtung dem Land Nordrhein-Westfalen gegenüber eingegangen ist, die Krankenhäuser flächendeckend mit Blut zu versorgen, ruft regelmäßig zur Blutspende auf, um dieser Verpflichtung nachzukommen. In Lübbecke geschieht das jährlich an 26, in jedem zweiten Jahr an 27 Terminen, die von den Damen des Frauenarbeitskreises und der Bereitschaft ehrenamtlich begleitet werden. Auch ihnen soll gedankt werden. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Blutspenden zurückgegangen, berichtet Heide Weitkamp.

Zahl der Spender fast konstant

„In Lübbecke konnten die Zahlen durch Sondertermine einigermaßen konstant bleiben“, sagt sie und nennt als Beispiele einen Werkstermin bei der Firma Gauselmann und einen Termin am Berufskolleg Lübbecke. Erstaunlich und zugleich auch bewegend sei die jüngste Erfahrung bei den Lübbecker Terminen gewesen, betont Weitkamp. „Entgegen der Erwartung waren doppelt so viele Blutspender gekommen, unter ihnen überwiegend Jugendliche. Während sich sonst Jüngere selten als Erstspender melden, hat offensichtlich die Corona-Krise bewirkt, dass die Jugend sich der ernsten Lage bewusst ist und ihren Teil zur Bewältigung der vielseitigen Probleme beitragen möchte“, sagt sie. Ihnen und allen Blutspendern gelte ihr herzlicher Dank.

Die zu ehrenden Blutspender

25. Mal: Rüdiger Heckmann, Ute Tappe, Uwe Feldmann, , Caroline Krone, Mark Höinghaus, Andreas Greve, Anatoli Ortlieb, Swenja Schrewe, Wolfgang Hölzermann, Christina Kuhn, Gertrud Hagemeyer, Dirk Warmann, Nicole Blase und Lydia Koch. 40. Mal: Andreas Wisotzki, Wilhelm Hölscher, Peter Nafziger, Thomas Högner und Ingrid Aspelmeier. 50. Mal: Bernd Hölscher, Herbert Aussieker, Björn Wiemann, Hans Leßke und Torsten Hartmann. 60. Mal: Kerstin Becker, Erwin Lampe, Ursula Knickmeier, Anke Hummert, Andreas Korth, Harald Rautenberg, Heinz Wiemann, Michael Borgmann und Andrea Riechmann. 70. Mal: Lieselotte Fangmeier, Bettina Winkelmann, Olaf Röthemeier, Reinhard Stegmann, Mathias Brink, Christine Mirus, Claudia Südmeyer, und Günter Pöttger. 75. Mal: Frank Schrewe, Ernst Vogeding, Uwe Hannemann, Gotthardt Heide und Dirk Heidenreich. 80. Mal : Harald Wilhelmy, Gudrun Pützschler und Eckhard Tiemeyer. 90. Mal : Irmgard Palsbröker, Stefanie Feldkötter-Augusiak und Torsten Mirus. 100. Mal: Thomas Breuer und Karin Krone. 110. Mal : Siegmar Arning. 120. Mal : Friedhelm Bartling und Michael Burmester. 125. Mal : Klaus Post, Jörg Holle, Lothar Röhr und Karl-Hermann Voss. 130. Mal : Wolfgang Böke. 140. Mal : Hans-Martin Berger. 175. Mal : Hans-Dieter Harland. Und zum 190. Mal spendete Bernd Wunderlich sein Blut.