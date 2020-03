Machen Werbung für die palliative Arbeit (von links): Pflegedienstleiter Christian Freitag, Dr. Hildburg Thüner mit ihrem Hund Janka und Lucy Pflugfelder, die die neue betreuende Hausärztin im Hospiz veritas in Lübbecke ist. Foto: Viola Willmann

Von Viola Willmann

Gemeinsam mit Schwester Ingeborg Kiel hatte Hildburg Thüner 2002 die Idee für das Hospiz. „Ich hatte eine Gemeinschaftspraxis mit meinem Mann und habe dort bevorzugt Alte und Sterbende behandelt. Aus der Betreuung vor Ort und der starken Bindung zu den Patienten, ist der Wunsch nach einer stationären Pflege entstanden“, berichtet die Palliativmedizinerin. Mit dem Gebäude der Pari-Sozial waren schnell geeignete Räumlichkeiten gefunden. Der damalige Geschäftsführer Jürgen Generotzky war ein großer Förderer des Hospizes. „Wir hatten einen schwierigen Start und keine gute Auslastung. Die ersten ein, zwei Jahre waren eine große Herausforderung. Aber Jürgen Generotzky hat immer weiter gekämpft und viele Klinken geputzt“, erzählt Thüner.

Mit 60 Jahren die Schulbank gedrückt

Zwar musste sich Ingeborg Kiel früh krank zurückziehen, mit Schwester Monika Alschner wurde aber eine engagierte Mitstreiterin gefunden. Und Hildburg Thüner drückte nochmal die Schulbank. „Ich habe mit 60 Jahren eine Weiterbildung zur Palliativärztin in Münster gemacht. Da saß ich da als Oma zwischen den ganzen jungen Ärzten“, sagt sie schmunzelnd. Bis zum Verkauf ihrer Praxis im Jahr 2007 meisterte sie die Doppelbelastung. Denn für die Arbeit im Hospiz gilt es, 24 Stunden erreichbar zu sein, das ganze Jahr. „Urlaub funktioniert nur mit einer vorher organisierten Vertretung“, berichtet Hildburg Thüner. Allerdings habe sie sich immer voll und ganz auf das Team der Schwestern im Hospiz verlassen können. „Es herrscht eine große Verlässlichkeit und großes Vertrauen.“

Das bestätigt auch Lucy Pflugfelder, die seit Oktober die betreuende Hausärztin für das Hospiz Veritas ist. Zuvor hat sie mehrere Wochen Vertretungsdienste übernommen und dabei Team und Einrichtung kennengelernt. „Man kann das nicht allein bewältigen, es ist ein Zusammenspiel von allen Mitarbeitern“, sagt Lucy Pflugfelder und ergänzt: „Ich habe das so noch nicht erlebt. Es ist ein Arbeiten auf höchster Ebene, sowohl fachlich als auch menschlich.“ Die Arbeit der Schwestern sei sehr wichtig, „schließlich erleben wir Ärzte meistens nur eine Momentaufnahme, die Schwestern verbringen aber Stunden mit den Hospizgästen“.

Auf Anhieb gut verstanden

Im Jahr 2018 haben sich Hildburg Thüner und Lucy Pflugfelder kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden. Es entwickelte sich eine Freundschaft. „Ich bewundere ihr Lebenswerk“, sagt Pflugfelder, die wie ihre Vorgängerin parallel zur Arbeit im Hospiz eine Praxis in Espelkamp betreibt, gemeinsam mit ihrer Mutter. Auch sie hat eine Palliativ-Ausbildung und gehört zum ambulanten Palliativ-Netzwerk (PAN) im Altkreis Lübbecke. Während Hildburg Thüner mit einem Patienten anfing, verfügt das Haus nun über zehn Betten. 120 bis 130 Gäste nimmt das Hospiz pro Jahr auf, berichtet der Pflegedienstleiter Christian Freitag. „Anfragen haben wir an die 400.“ So müsse immer abgewogen werden, wer ins Hospiz aufgenommen wird und wer nicht.

Die Region OWL habe früh mit der ambulanten palliativen Versorgung begonnen, berichtet Christian Freitag. „Aber es fehlt vielfach an qualifiziertem Personal bei den Pflegediensten, sonst könnten die Menschen noch länger zuhause bleiben.“ Lucy Pflugfelder stimmt zu: „Wir brauchen mehr ausgebildetes Personal.“ Dabei bezieht sie die Ärzte mit ein. „Es sollten mehr Kollegen palliativ tätig werden, denn man bekommt wirklich viel zurück. In der Regel gehe ich glücklich aus einem Hospizzimmer raus, weil es eine gute Erfahrung ist.“ Es seien oftmals kleine Momente, die unheimlich schön seien. Das kann das Genießen der Sonne auf der Terrasse, aber auch der letzte Besuch beim eigenen Pferd sein. „Es sind tolle Menschen, die oftmals jedem Tag etwas Gutes abringen. Wir entlasten mit unserer Arbeit das gesamte Umfeld. Es ist ein Arbeiten ohne Zeitdruck und es ist sehr befriedigend, wenn man den Gästen schöne Momente bescheren kann“, sagt die neue Hospizärztin. Hildburg Thüner ergänzt: „Es ist ein ganz anderes Arbeiten als in der Praxis.“

Unterstützung stets willkommen

Allerdings wünschen sich die Ärztinnen und auch Pflegedienstleiter Freitag bessere Strukturen für eine optimale Versorgung. „Wir möchten die Angst nehmen, die Arbeit hier läuft sehr kollegial. Und ein Hospitieren ist jederzeit möglich“, sagt Lucy Pflugfelder, der es in erster Linie um Vertretungsdienste geht. Aber auch das Netzwerk PAN könnte mehr Unterstützer gebrauchen, denn neben Pflugfelder sind dort mit Lars Holzapfel, Dr. Kilian Bömeke und Jens Gottfriedsen nur drei weitere Ärzte tätig. Auch Stephanie Thüner, Tochter von Hildburg Thüner, übernimmt Vertretungsdienste. „Neue Kollegen sind herzlich willkommen“, sagt Lucy Pflugfelder.