Lübbecke Marketing bietet seinen Mitgliedern an, Videos für Youtube (rechts) und Facebook-Seiten zu produzieren. Das soll geschlossenen Betrieben helfen, die einen Lieferservice haben.

Lübbecke (WB/aha). Der Verein Lübbecke Marketing will Lübbecker Geschäften helfen, die ihr Geschäft aufgrund der aktuellen Situation schließen mussten und für diese Zeit ein Lieferangebot für ihre Produkte eingerichtet haben. „Wir bieten unseren Mitgliedern an, mit ihnen zusammen ein Kurzvideo zu erstellen, mit dem sie ihr Angebot darstellen können“, erläutert Peter Schmüser, Geschäftsführer von Lübbecke Marketing. „So haben sie die Möglichkeit, ihren Kunden das Warenangebot im geschlossenen Geschäft vorzustellen.“

Dafür ruft der Marketingverein unter dem Titel „Wir für Lübbecke – Wir kaufen vor Ort“ eine Facebook-/Youtube-Kampagne ins Leben. „Weil einige Aktionen wegen der Corona-Krise ausgefallen sind, haben wir Mittel im Budget, die wir für diesen Service zur Verfügung stellen können“, sagt Schmüser. „Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt darauf warten, dass die Einschränkungen zur Infektionsvermeidung aufgehoben werden. Die Unternehmen müssen auch jetzt die Möglichkeit haben, aktiv etwas zu tun und sich auf die Zeit danach vorbereiten zu können.“

Und so sieht das Angebot aus: Die Erstellung des Videos, das maximal 1.30 Minuten lang sein soll, ist für Mitglieder des Vereins Lübbecke Marketing kostenfrei. Die Kurzfilme werden über den Youtube-Kanal des Vereins hochgeladen und in eine Facebookwerbung eingebunden. Außerdem werden sie im Internet unter luebbecke-marketing.de platziert.

Warenangebot im Überblick oder einzelne Produkte

Die Lübbecker Geschäftsleute müssen sich im Vorfeld des zu vereinbarten Drehtermins Gedanken machen, was sie im Film präsentieren möchten. „Das kann Warenangebot im Überblick sein oder auch drei bis vier einzelne Produkte in Detaileinstellungen. So können unsere Mitglieder Lust aufs Einkaufen beziehungsweise Bestellen machen“, sagt Peter Schmüser.

An einem Drehtag können jeweils vier Betriebe bearbeitet werden, erklärt der Geschäftsführer. „Die Nachfrage ist gut, der erste Filmproduktionstag am Mittwoch ist bereits ausgebucht. Und es gibt schon Interessenten für einen weiteren Termin“, sagt Schmüser.

Der Verein Lübbecke Marketing will alle seine Aktivitäten von nun an unter dem Label „Wir für Lübbecke“ bündeln. „Zu diesem Zweck haben wir zusätzlich eine Domain ‚wir-fuer-luebbecke.de‘ aktiviert, die seit diesem Montag geschaltet ist. Diese wird automatisch auf www.luebbecke-marketing.de umgeleitet“, erläutert Peter Schmüser.