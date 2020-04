Lübbecke (WB). Weil sich sechs junge Leute im Alter von 16 bis 19 Jahren am späten Donnerstagabend am Niederwall getroffen und dort unter anderem Musik gehört haben, kommt auf die Teilnehmer dieser verbotenen Zusammenkunft eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) zu.