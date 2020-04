Die Zahlen teilen sich wie folgt auf die Kommunen im Kreis auf: Bad Oeynhausen 37/14; Espelkamp 33/20, Hille 28/10, Hüllhorst 30/9, Lübbecke 54/31, Minden 96/41, Petershagen 27/13, Porta Westfalica 10/5, Preußisch Oldendorf 16/3, Rahden 13/5, Stemwede 53/23.

Aktuell befinden sich 15 Covid- 19-Patienten auf der Isolierstation im Johannes-Wesling-Klinikum (JWK) Minden, davon stammen sechs aus einer aufgelösten Reha-Klinik in Horn-Bad Meinberg. Zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation des JWK. Zwei weitere Patienten befinden sich weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Insgesamt 174 Personen, die sich in 14-tägiger Quarantäne befanden, konnten bisher vom Gesundheitsamt aus der Isolation entlassen werden. Sie gelten als gesund.