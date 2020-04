Sechs Gastronomiebetriebe beteiligen sich bisher an der Gutschein-Aktion des VEreins Lübbecke Marketing. Dazu gehört unter anderem das Café Janke in der Lübbecker Innenstadt.

Mit einem Gastronomie-Gutschein können Bürger ihrem Lieblingslokal direkt helfen. Die Gutscheinkäufer tragen so zur dringend notwendigen Liquidität der Gastronomiebetriebe bei. Im ersten Schritt wurden die Mitgliedsbetriebe auf eine Beteiligung an der Aktion angesprochen. Mit dabei sind die Betriebe Am Kamin, Barres Brauwelt, das Blue Mojo, Café Janke, Eiscafé Pacini und das Ristorante Da Silvio. Weitere Gastronomiebetriebe können sich anschließen und sich bei Lübbecke Marketing, info@luebbeckemarketing.de, melden.

Gutschein kommt zu 100 Prozent dem Betrieb zugute

Das Verfahren ist einfach gehalten und sorgt dafür, dass der Gutscheinwert auch zu 100 Prozent beim Gastronomiebetrieb landet. Interessierte schreiben eine E-Mail an die Gastronomie ihrer Wahl und geben den gewünschten Gutscheinwert und ihre Adresse an. Das Lokal schickt per E-Mail oder per Post eine Rechnung mit den Zahlungsinformationen. Nach Zahlungseingang bekommen die Kunden den Gutschein vom Lokal zugeschickt. Bei einzelnen Betrieben kann das Verfahren von der beschriebenen Vorgehensweise abweichen. Alle Angebote sind auf der Internetseite „wir-fuer-luebbecke.de“ unter dem Menüpunkt „Vorfreude-Gutschein“ zu finden.