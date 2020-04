Heinz-Hermann Drunagel vom Creativ Café in Rahden bietet Außer-Haus-Verkauf an. Zudem werden Vorbestellungen entgegen genommen. Foto: Freya Schlottmann

Das heißt aber nicht, dass die Kunden auf Leckereien verzichten müssen. Schlemmen ist weiterhin möglich – die Café-Inhaber haben Ideen entwickelt, wie der Betrieb trotz Einschränkungen weitergehen kann. Das gilt gerade auch im Hinblick auf die bevorstehende Osterzeit. Genau wie viele andere Gastronomiebetriebe im Lübbecker Land setzen sie auf den Außer-Haus-Verkauf für Schokohase, Torten und Co.

Wegen der aktuellen Situation ist das Café Janke in der Lübbecker Innenstadt bis auf Weiteres geschlossen. „In Absprache mit den Behörden ist aber ein Außer-Haus-Verkauf möglich“, teilen Dieter Janke und sein Team mit. Das Café öffnet in der Osterwoche zeitweise den Ladenverkauf. Bis Donnerstag, 9. April, ist das Geschäft täglich von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am Samstag vor Ostern, 11. April, können die Kunden von 9 bis 13 Uhr bei Janke einkaufen. Neben Pralinen und Schokolade, Gebäck und Keksen stehen verschiedene Kuchen und Torten zur Auswahl. Ganze Torten können auch vorbestellt werden – nicht nur zu Ostern. Erreichbar ist das Café Janke dafür unter Telefon 05741/310375. Per E-Mail werden Anfragen unter janke_d_g@hotmail.com entgegen genommen. Dazu sollten Kunden ihre Telefonnummer angeben.

Im Internet kann man sich unter www.wir-fuer-luebbecke.de darüber informieren, welche Leistungen auch die weiteren Lübbecker Einzelhändler derzeit anbieten.

Formular für Osterbestellung

Das Creativ Café in Rahden hat für die Zeit der Beschränkungen ebenfalls seine Öffnungszeiten für den Außer-Haus-Verkauf angepasst. Rund um die Feiertage ist der Einkauf zu folgenden Zeiten möglich: Karfreitag 8 bis 12 Uhr, Ostersamstag 7 bis 15 Uhr, Ostersonntag 8 bis 15 Uhr und Ostermontag 8 bis 12 Uhr. Jederzeit, auch in der Woche, werden per E-Mail an creativcafe@t-online.de und unter Telefon 0170/3804971 Bestellungen entgegen genommen.

Auch frische Brötchen, der traditionellen Hefezopf und vieles mehr für das Osterfrühstück bieten Elke und Heinz-Hermann Drunagel in ihrem Ladengeschäft an der Gerichtsstraße an. Für die Bestellung zu Ostern (10. bis 13. April) hat das Café ein Formular zusammengestellt, auf dem alle erhältlichen Waren aufgeführt sind – vom Weizenbrötchen über das Croissant bis hin zum Rosinenbrot. Zu finden ist es unter www.creativcaferahden.de . Wer die Bestellungen nicht persönlich abholen möchte, kann sie sich vom Café-Team auch direkt nach Hause liefern lassen.

Die Rahdener Einzelhändler und Dienstleister informieren auf der vom Gewerbebund Rahden eingerichteten Facebook-Seite „Rahden hält zusammen” über ihre Angebote.