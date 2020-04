Das Abschreiten der Reihen der Ausmarschierer am Busbahnhof ist ein traditioneller Bestandteil des Lübbecker Bürgerschützenfestes. In diesem Jahr fällt das “kleine Schützenfest” aus. Foto: Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). In diesem Jahr wird es kein Bürgerschützenfest in Lübbecke geben. Das hat das Bataillon am Ostermontag bekannt gegeben. Wie der Erste Adjutant der Bürgerschützen, Heinrich Esdar, mitteilte, könne man zwar damit rechnen, dass in den nächsten Tagen die Maßnahmen etwas gelockert würden , die Rückkehr zu einem normalen Leben werde aber voraussichtlich noch lange auf sich warten lassen.