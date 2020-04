Wie „One-Pott-Pasta“ zubereitet wird, zeigt Nicola Läube-Dammermann unter anderem in ihrem Kochkurs, der sich speziell an Männer richtet. Neben den Zutaten bedarf es, wie es der Name schon verrät, lediglich einen einzigen Kochtopf. Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe

Lübbecke (WB). Wer denkt, dass Kochkurse nur von Frauen besucht werden, liegt falsch. Für das Familienbildungszentrum „Fabian“ des Landfrauen-Service Minden-Lübbecke-Herford bietet Nicola Läube-Dammermann extra einen Männerkochkurs an. In unserer Serie „Landfrauen vermitteln Alltagskompetenzen“ erklärt sie, welche Rezepte bei den Herren besonders beliebt sind und was Männer anders machen als Frauen.

Eigentlich hat Nicola Läube-Dammermann bei „Fabian“ ja mal mit Babybrei-Kursen angefangen. Aber irgendwann entdeckte die Diplom-Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie das Männerkochen für sich, also „...das Kochen mit Männern, nicht von Männern“, wie sie scherzhaft betont. Dabei könne man feststellen, dass Männer grundsätzlich eine andere Herangehensweise hätten, als Frauen. „Sie gehen strategischer vor“, erklärt Nicola Läube-Dammermann. Zunächst einmal würden sie das Rezept ganz durchlesen und dann erst mit der Zubereitung anfangen. Und dann sei so ein Männerkochkurs viel kommunikativer. „Männer kochen eher miteinander, schauen gerne mal bei den anderen über die Schulter und reden viel über das, was sie da grade kochen“, sagt Läube-Dammermann. Und sie würden auch gerne ihr eigenes Equipment mitbringen. Es sei auch schon vorgekommen, dass jemand mit eigenem Profi-Messerset zum Kochkurs gekommen sei.

Bier dient als Eisbrecher

Um das Eis zu brechen, stehe beim Männerkochkurs immer ein Kasten Bier bereit. Denn nicht jeder Mann käme freiwillig zum Kochkurs, so Läube-Dammermann. Viele würden von ihren Frauen oder Müttern geschickt, würden dann aber schnell merken, dass es Spaß macht, selbst zu kochen. Normalerweise wird bei den Kochkursen immer ein ganzes Menü gekocht, also Vorspeise, Hauptgang, Beilagen, Dessert – hier kommen auch Klassiker wie Krustenbraten oder Rouladen auf den Tisch. Für den Einstieg hat sich Nicola Läube-Dammermann aber ein einfaches Rezept herausgesucht, die „One-Pott-Pasta“.

Alles kommt in einen Topf

„One-Pott-Pasta kommt aus der modernen Küche. Der Trick ist, gleich alles in einem Topf zu kochen, anstatt Nudeln und Soße separat zuzubereiten“, erklärt sie. Für das Grundrezept werden 500 Gramm Spaghetti in der Mitte durchgebrochen und in einen Topf gegeben. Dann eine Zwiebel und zwei kleine Knoblauchzehen in feine Streifen schneiden und darüber gegeben. Als nächstes 400 Gramm gehackte Tomaten, entweder frisch oder aus der Dose, zugeben. Mit 2 Esslöffeln Oregano würzen, 2 Esslöffel Olivenöl zugeben und alles mit 1 Liter kochender Gemüsebrühe übergießen. Das Ganze zum Kochen bringen und 11 Minuten kochen lassen, dabei alle zwei Minuten umrühren. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken abschmecken.

Die goldenen Regeln

Ihre goldenen Regeln beim Kochen sind: Immer zuerst Hände waschen. Danach Rezepte ganz durchlesen. Wenn man wisse, wie es gehe, könne man verschiedene Arbeitsgänge miteinander kombinieren, das spare Zeit, denn: „Selber Kochen muss nicht länger dauern, als eine Pizza aus der Folie zu packen und in den Ofen zu schieben“, weiß Nicola Läube-Dammermann. Man müsse nur beim Einkauf schon wissen, was man wolle. Einer ihrer besonderen Highlights ist übrigens das „Männer-Tiramisu“. Aber wer jetzt an eine Süßspeise denkt, liegt falsch. „Männer-Tiramisu“ wird mit Schnitzeln gemacht. Wer wissen möchte, wie das geht, muss in Nicola Läube-Dammermann Männerkochkurs kommen. Weitere Infos dazu gibt es im Internet.