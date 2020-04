Viele Geschäfte in der Lübbecker Innenstadt dürfen ab Montag wieder öffnen. Foto: Ria Stübing

Lübbecke (vw/WB). Bei Britta Goertz ist die Vorfreude spürbar. „Wir freuen uns riesig auf unsere Kunden“, sagt die Geschäftsführerin des Schuhhauses Meyer an der Langen Straße. Wie viele andere Geschäfte in Lübbecke ist das Schuhhaus von den Lockerungsmaßnahmen betroffen, die am Mittwoch beschlossen wurden und Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche betrifft. Ab Montag darf Britta Goertz ihr Geschäft wieder für Kunden öffnen.