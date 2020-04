Haben die Aktion „Glück in Tüten“ ins Leben gerufen und wollen den Erlös daraus spenden: Dominik Stuwe von der Bäckerei Oltersdorf (von links), Melanie Wittemeyer von der gleichnamigen Gärtnerei in Gehlenbeck und Manon Oltersdorf-Stuwe. Foto: Silke Birkemeyer

Von Silke Birkemeyer

Lübbecke-Gehlenbeck (WB). Wenn es um die Verfügbarkeit von Lebensmitteln geht, müssen die Bürgerinnen und Bürger in der aktuellen Situation keine spürbare Not leiden. Von dieser Gewissheit gab es in den vergangenen Wochen nur zwei Ausnahmen: Mehl und Hefe. Aus diesem Notstand haben die Inhaber zweier Betriebe in Gehlenbeck jetzt eine kleine Spendenaktion gemacht.

„Verkaufen Sie eigentlich auch Mehl? “ und „Haben Sie vielleicht mal Hefe für mich? – diese beiden Fragen haben Manon Oltersdorf-Stuwe und ihr Mann Dominik in den vergangenen Wochen vielfach gehört. Tatsächlich gab es die in den Medien thematisierten Hamsterkäufe auch im Kreis Minden-Lübbecke, sodass der Verkauf von Mehl auf haushaltsübliche Mengen reduziert wurde. Trotzdem waren Lieferungen im Handumdrehen verkauft und Käufer standen wieder vor leeren Regalen. „Jetzt reicht’s“, dachte sich Do­minik Stuwe von der alt eingesessenen Bäckerei im Ortskern von Gehlenbeck und initiierte gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern und Freunden Melanie und Peter Wittemeyer die Aktion „Glück in Tüten“.

Initiatoren wollen dadurch Abwechslung in den Alltag bringen

Seit Mitte April stehen 100 fertig gepackte Tüten mit je einem Kilo Mehl gefüllt auf einem Tisch gut sichtbar im Eingangsbereich der Bäckerei. Kleine Schilder erklären, warum die dazugehörige Hefe frisch ausgegeben wird und wie die Aktion funktioniert. So können Interessierte das Mehl und die Hefe nicht käuflich erwerben, sondern dürfen einen frei gewählten Obolus in die aufgestellte Spendendose werfen. Die gesamten Einnahmen der Aktion, deren Aufwand sich die Beteiligten geteilt haben, werden den beiden ortsansässigen Kindergärten gespendet.

„Wir wollten etwas Abwechslung in den zurzeit erschwerten Alltag bringen“, erläutert Manon Oltersdorf-Stuwe die Idee und wünscht sich, dass mit diesem kleinen Beitrag ein positives Signal sowohl an die Kunden wie auch an die Bürgerinnen und Bürger gesendet wird.

Zur Geldspende gibt es für die Kinder noch einen süßen Gruß dazu

Und Dominik Stuwe hat mit seiner spontanen Idee ins Schwarze getroffen. Seine Posts auf Instagram und Facebook haben 8000 Views und viele Likes gebracht. Ein Kassensturz am Wochenende hat die beiden Bäckereibesitzer glücklich gemacht und bestärkt. Große Summen erwarten die Initiatoren nicht, freuen sich aber darauf, ein Zeichen gesetzt zu haben und schlussendlich mit dem regulären Neustart der Kindergärten ihre Spende übergeben zu können.

Da ein „westfälisches Flachgeschenk“ für die Kinder nicht automatisch mit Glücksgefühlen verbunden ist, soll es zur Übergabe auch noch etwas Herzhaftes geben. „Natürlich werden wir einen kleinen Gruß aus der Bäckerei mitbringen, wahrscheinlich Laugenkonfekt mit überbackenem Käse“, verspricht Stuwe. Das Geld, dass proportional verteilt sowohl an den Evangelischen Kindergarten Gehlenbeck wie auch an die Kita Knallkiste geht, soll ein kleiner Lichtblick nach einer langen Zeit ohne die geliebten Kindergartenfreunde sein.

Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, hat dazu in den kommenden Tagen im Rahmen der üblichen Öffnungszeiten noch Gelegenheit. „Ein paar Pakete sind noch da“, sagt Manon Oltersdorf mit Blick auf die Glückstüten.