Lübbecke (WB). Die Schützenfestsaison wird – wenn überhaupt – nicht viele Feierlichkeiten erleben. Doch die Schützenfeste haben eine lange Tradition, wie man bei einem Blick in alte Zeitungsbände und Geschichtsbücher feststellen kann. So auch beim Lübbecker Bürgerschützen-Bataillon.

Zu den Schützenfesten bestellte das Offizierskorps seit den 1830er Jahren jedes Mal ein großes Zelt zum Aufbau auf dem Schützenplatz. Wie dem Protokoll von 1844 zu entnehmen ist, musste das sämtliche Zeltzubehör aus Bünde oder Osnabrück per Ochsenkarren nach Lübbecke transportiert, aufgebaut und wieder zurückgeschafft werden. Am 27. Juni 1844 wurde nach Beschluss des Offizierskorps ein Schützenzelt zum 300. Schützenfest (damalige Erkenntnis) gekauft. 14 Ochsenkarren wurden benötigt, um den Transport zu bewerkstelligen. Nach dem Fest stellte ein Th. Barre beim Kommando den Antrag, dass das Zelt zu seiner Nutzung als Seilerei stehen bleiben sollte. Dies wurde genehmigt gegen eine jährliche Mietzahlung, aber mit der Auflage, dass das Zelt zehn Tage vor und fünf Tage nach dem Fest für das Schützencorps freigegeben werden sollte.

Ein Zelt brennt ab

Die Stadtchronik berichtet vom 31. Dezember 1851 im Absatz „Unglücksfälle in der Gemeinde“, dass das auf dem Weingarten unter den Tannen stehende Schützenzelt ein Raub der Flammen wurde. In der Folgezeit musste wieder zu jedem Fest ein Zelt besorgt und aufgebaut werden. Am 12. Februar 1866 gab es im Offizierskorps erste Beratungen zum Bau einer Schützenhalle. Finanzielle Unwägbarkeiten ließen den Plan allerdings erstmals ruhen. Am 30. August 1873 wurden dann weitere Planungen vorangetrieben. Dazu wurde am 6. Dezember 1873 die Schützenhaus-Baugesellschaft gegründet. Jeder Offizier hatte sich mit dem Kauf von Aktien in unterschiedlichen Werten an der Finanzierung zu beteiligen.

In einer Sitzung am 16. Februar 1874 beschloss das Offizierskorps, das am 1. März 1855 für einen später geplanten Schützenhausbau angekaufte Flurstück der Schützenhaus-Baugesellschaft zum jährlichen Pachtpreis von zwei Thalern zu überlassen. Die Grundsteinlegung erfolgte am 3. Juni 1879 und die Einweihung fand bei großer Beteiligung der Bevölkerung am „Sedanstag“, dem 2. September, statt. Vereine und Schulen traten mit dem Bataillon an und marschierten zum Festplatz.

Schützenhaus wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt

In der Folgezeit wurde das Schützenhaus auch für Veranstaltungen vom Turnverein, Gesangsverein, Feuerwehr und Kriegerverein genutzt. Dank der Gastronomie und weiterer geselliger Veranstaltungen war das Schützenhaus auch Ziel der interessierten Bürgerschaft. Der Vorstand der Baugesellschaft regelte neben den Veranstaltungen die Finanzierung, deren Abschlüsse jährlich in der Zeitung publik gemacht wurden.

1908 wurde beschlossen, im Ostteil des Schützenhauses eine Veranda anzubauen. Die Zeitung berichtete wie folgt: „Dieser Anbau dürfte in der Bürgerschaft mit Freuden begrüßt werden, da durch denselben dem seit langen Jahren fühlbar gewordenen Platzmangel unseres alten Bürger-Schützenfestes abgeholfen wird.“

Zur ersten Sitzung nach dem Ersten Weltkrieg kamen am 21. April 1920 die Mitglieder der Baugesellschaft zusammen, um den Verkauf des Schützenhauses „zum billigen Preis“ an die Stadt zu beschließen. Seit langen Jahren hatten die Aktionäre auf eine Dividende verzichten müssen, in den Kriegsjahren gab es keine Einnahmen, die Kosten der Instandhaltung und Ausbesserung des Hauses hatten die Reserven aufgebraucht. Im Juni 1920 beriet die Stadt über einen Ankauf. Leider fehlen dazu weitere Unterlagen. Im April 1922 beschloss die Generalversammlung die Erhöhung des Stammkapitals auf 64.000 Reichsmark. Gründe des Umdenkens zur Weiterbewirtschaftung des Schützenhauses sind nicht bekannt.

1970 folgt dann das Ende

1970 folgt dann das Ende

1970 ist das Schützenhaus Geschichte; es wird abgerissen. Übrig geblieben sei ein „wirrer Trümmerhaufen", wie die Zeitung schreibt.

Im Jahresbericht der Baugesellschaft steht, dass der Pachtvertrag zu guten Konditionen mit Gastwirt Schöning neu abgeschlossen wurde. Für das Schützenhaus wurden 200 Stühle neu beschafft, wodurch der Etat erheblich belastet wurde. Im Frühjahr 1935 wurde das Schützenhaus innen umgestaltet. In die neu eingezogene Decke kam eine Heißluftanlage. Die Halle erhielt eine feste Bühne und zu beiden Seiten der Bühne wurden Saalausgänge geschaffen. Eine neue Küche wurde angebaut, ebenso eine neue „Abort-Anlage“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das alte Schützenhaus wieder für die Feste genutzt. Der Zahn der Zeit und der Leerstand nach dem Krieg hatten arge Spuren hinterlassen. Früh wurde erkannt, dass eine weitere Nutzung nur mit großem finanziellen Aufwand möglich war. 1956 wurde beschlossen, das Schützenhaus an die Stadt zu verkaufen. 1957 erwarb die Stadt die Anteile der Schützenhaus-Baugesellschaft in der Absicht, später eine Mehrzweckhalle dort zu errichten. Bis zum Abbruch im Februar 1970 wurde das Haus für die Schützenfeste noch genutzt.

Seitdem werden die Schützenfeste wieder im Zelt gefeiert. Der große Schützenplatz mit dem alten Baumbestand ist weiterhin der Anziehungspunkt für Bürger und Ausmarschierer.