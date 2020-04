„Wenn ein Ergebnis mehr als 60 Prozent über dem Normalwert liegt, dann war es eindeutig überdurchschnittlich“, freute sich besonders Hans-Dieter Harland, Lübbeckes Kreisvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes. Seit 50 Jahren ist Harland Mitglied des TuS Gehlenbeck, auf dessen Jahreshauptversammlung im Februar die Idee entstanden war, das DRK aus dem Verein heraus besonders zu unterstützen.

Mit einem club-internen Aufruf hatte der TuS-Vorstand in Reihen des größten Sportvereins der Stadt besonders um neue Spender geworben. Und das mit großem Erfolg. Am Ende des Tages regis­trierte das DRK 30 Erstspender und bereute nicht, dass das eigene Team des Blutspendedienstes mit verstärkten Kräften aus Bad Salzuflen angereist war. „In diesem Sinne“, so Andreas Halwe, 2. Vorsitzender des Sportvereins, „hat sich auch die kurzfristige Verlegung der Spendenaktion bewährt, an Stelle des Gehlenbecker Gemeindehauses die Kapazitäten unserer Grundschule zu nutzen“. Besonders freute sich Halwe, „dass Spender aus allen drei Abteilungen unseres Vereins dem Aufruf gefolgt sind und so unsere Aktion zu einer Resonanz führte, die auch das DRK überrascht hat.“