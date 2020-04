Von Arndt Hoppe

Lübbecke (WB). Der Ausschuss für Bildung und Kultur der Stadt Lübbecke hat mit großer Mehrheit dafür gestimmt, den Schulhof der Grundschule Im kleinen Feld umzugestalten. Die Maßnahme soll mit Fördermitteln in Höhe von voraussichtlich 220.000 Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ umgesetzt werden. Gegen die Planungen, die Jan Hendrik Maschke vom Dezernat Schule und Freizeit vorstellte, stimmten die Ausschussmitglieder der CDU-Fraktion.

Maschke berichtete zunächst, dass die Stadt als Schulträger und die Planerin eng mit der Schule zusammengearbeitet haben. „Die Schulleitung hat eine Wunschliste der Schüler zusammengestellt“, sagte er. „Davon konnten zwar nicht alle, aber die meisten Punkte im Entwurf für die Neugestaltung des Schulhofes berücksichtigt werden.“ Auf der neu zu gestaltenden Fläche, die an die Turnhalle angrenzt, sind bisher ein umzäunter Asphalt-Platz mit Fußballtoren und nördlich davon ein alter Ascheplatz, der laut Maschke „abgängig“ ist. Auf einem Teil dieses Ascheplatzes soll nun ein 30 mal 15 Meter großes Minispielfeld mit einem farbigen Kunststoffbelag gebaut werden, auf dem nicht nur Fußballtore, sondern auch Basketballkörbe installiert werden.

Der Asphalt verschwindet

Die Asphaltfläche des Bolzplatzes wird zum großen Teil durch eine Spiel- und Sportwiese ersetzt. „Zwischen dem Kunststoffplatz und der Wiese ist eine grüne Zuschauertribüne vorgesehen, die Platz zum Sitzen bietet und auf der schattenspendende Bäume vorgesehen sind. Außerdem bekommen die Schüler ein im Boden eingelassenes Trampolin und eine Quadro-Schaukel, auf der vier Kinder gleichzeitig sitzen können. Ein Wunsch, der nicht erfüllt wird, ist eine Laufbahn und eine Sprunggrube auf der Fläche des Ascheplatzes. „Wir haben uns dagegen entschieden, unter anderem weil die Reinhaltung einer solchen Sprunggrube zusätzlichen Aufwand bedeutet.“ Es bestehe die Gefahr, dass die Sandgrube zur Katzentoilette werde oder Scherben in den Sand gerieten. „Dann müsste jemand, womöglich ein Lehrer, dafür verantwortlich sein, sie sauber zu halten“, sagte Maschke. Die Kosten blieben, sagte er, im Budgetrahmen. Bei den 220.00 Euro handele es sich allerdings noch um eine vorsichtige Kostenschätzung.

Herbert Vollmer (Grüne) kritisierte: „Die Sache hat einen sehr faden Beigeschmack.“ Es werde ein hoher Preis gezahlt. Er bezog sich damit auf die geplante Vergrößerung des angrenzenden Parkplatzes an der Jahnstraße für Dauerparker, für den ein Teil des Ascheplatzes weichen muss. Das Gelände der Schule reduziere sich in erheblichem Maße und werde zerstört, sagte Vollmer.

Christoph Krüger (CDU) bedankte sich zunächst für die Planungen, hatte aber einige Fragen und Kritikpunkte. Er sagte, es habe schon früher Überlegungen gegeben, die Brachfläche des Ascheplatzes zu aktivieren, zum Teil mit Eigenleistung der Pflegschaft. Er wollte wissen, wieso das nicht umgesetzt worden sei. Aus seiner Sicht könne zudem das Problem der Reinhaltung der Sprunggrube durchaus gelöst werden. „Es gibt doch Schulen, an denen es so etwas gibt“, sagte er. Des weiteren plädierte Christoph Krüger für eine Erneuerung des Schulwegeplans und die Einrichtung einer „Elternhaltestelle“, damit die Kinder weiter sicher zur Schule kämen.

Sprunggrube wird nicht gebaut

Matthias Werneburg (CDU) pflichtete dem bei. Er habe große Bedenken und forderte ein Schulwegkonzept. „Am Niederwall haben wir zwei Kreisverkehre und die Ampel fällt weg.“ Die Eltern seien verunsichert, so dass sie vermehrt ihre Kinder zur Schule fahren würden. Zudem hole man mit dem größeren Parkplatz mehr Verkehr in einen verkehrsberuhigten Bereich. „So sinnvoll und gut eine attraktive Schule ist, unter diesen Bedingungen stimmen wir dem nicht zu“, sagte er.

Den Sicherheitsbedenken widersprach Bürgermeister Frank Haberbosch: „Es gibt sichere Wege in Lübbecke.“ So sehr verändere sich der Schulweg nicht, sagte er. Am Niederwall entstünden geeignete Fußgängerüberwege.

Bezüglich der Elternhaltestelle sagte er: „Eltern sollten gerade nicht ihre Kinder bis vor die Tür der Schule fahren.“ Zur Frage der Sprunggrube: „Es war eine explizite Empfehlung der Planerin, die Sprunggrube nicht zu bauen.“ Außerdem könne die Schule bei Bedarf andere Sportanlagen in der Stadt nutzen.

Werneburg sagte, er halte das Argument für vorgeschoben, damit der Parkplatz für Dauerparker gebaut werden könne. „Das ist wie beim Monopoly: Wie kaufe ich mir den Parkplatz?“ Der Bürgermeister entgegnete, das eine habe nichts mit dem anderen zu tun. Man habe sich gemeinsam mit allen Beteiligten gegen die Laufbahn entschieden. „Und gefährliche Situationen ergeben sich nicht durch die Dauerparker, sondern durch die Eltern“, sagte Frank Haberbosch.