Von Stefan Lind

Lübbecke/Espelkamp (WB). Für Gaby Hagemeier steht fest: „Das Trainieren in Fitness- und Gesundheitsstudios leistet einen relevanten Beitrag dafür, dass das Immunsystem der Menschen gestärkt wird und damit auch die Risikogruppen im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie reduziert werden.“ Diese Tatsache werde von der Politik unterschätzt, „wenn nicht sogar übersehen“, schreibt sie in einem offenen Brief. Darin fordert sie, dass Fitnessstudios möglichst bald wieder öffnen sollen.

Das Schreiben ist an heimische Bürgermeister, den Landrat, Landtags- und Bundestagsabgeordnete sowie an das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium gegangen. Gaby Hagemeier weiß, wovon sie spricht, denn sie betreibt mit ihrem Mann Frank seit mehr als 30 Jahren Fitnessstudios. „Angefangen hat alles Ende 1986 auf 400 Quadratmetern ­Fläche in Lübbecke“, sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. In der Folgezeit habe man sich immer weiter vergrößern können. Mittlerweile sind es drei „Lifestyle-Fitnessclubs“ in Lübbecke, Espelkamp und Hille mit rund 30 Mitarbeitern: „Allein am Standort Lübbecke betreuen wir rund 1400 Mitglieder und Rehapatienten.“

In ihrem Brief weist Hagemeier auf die angespannte Situation hin: „Wir sind als Unternehmen unmittelbar von den Covid-19-Betriebsschließungen betroffen. Soweit es die volkswirtschaftliche Relevanz der Fitness- und Gesundheitsstudiobranche betrifft, so wird diese trotz der Gesamtanzahl von 217.400 Mitarbeitern in den Unternehmen als nicht systemrelevant eingeordnet.“ Dabei werde dort ein wichtiger Beitrag für die Volksgesundheit geleistet: „Es entspricht einhelliger wissenschaftlicher Auffassung, dass Bewegung und Muskeltraining zur Stärkung des Immunsystems führen und damit unmittelbar Einfluss auf Lunge und Atemmuskulatur nehmen.“ Es sei daher falsch, Fitnessstudios nur auf die ab­strakten Infektionsrisiken zu reduzieren und mit der Eigenart des Betriebes zu begründen.

Insbesondere Reha-Sport-Patienten betroffen

Seit dem 17. März haben die Hagemeiers ihre Studios geschlossen. Das müsse sich ändern: „Wir sind in der Lage, die Gesundheit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und dauerhaft sicherzustellen.“ Besonders betroffen seien Patienten mit einem Rezept über Reha-Sport, die ihre notwendigen Übungen aktuell nicht durchführen könnten. Hagemeier ist sich sicher, dass mit Maßnahmen wie speziellen Mitarbeiterschulungen, der Reduzierung der Teilnehmerzahlen und hohen Hygienestandards ein Betrieb wieder möglich werde und potenzielle Ansteckungsrisiken beherrschbar seien: „Gesundheitsminister Jens Spahn hat jüngst in einem Interview gesagt, es spreche nichts dagegen, Fitnessstudios wieder zu öffnen. Das macht uns Mut.“

Was die Mitgliedsbeiträge für die Zeit der Schließung angeht, kann sich Hagemeier verschiedene Konzepte vorstellen: „Natürlich erstatten wir das Geld, wenn gewünscht.“ Auch ein Gutschein könne gewährt werden, „den dürfen Mitglieder gern weitergeben. Gerade jetzt brauchen wir neue Kunden.“ Am liebsten wäre es ihr aber, wenn sie einen angemessenen Betrag spenden könnte. In Lübbecke und Hille soll das Geld an den CVJM gehen, in Espelkamp an den Verein „Real Life“.