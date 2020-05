Lübbecke/Stemwede (WB). Unter dem Einsatzstichwort „randalierende Person“ ist eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Samstag zum Parkhaus am Krankenhaus in Lübbecke gerufen worden. Als die Beamten um kurz nach Mitternacht eintrafen, fanden sie auf einem der Parkdecks einen Mann am Boden liegend vor.