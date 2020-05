Startklar: Das Lübbecker Jugendzentrum am Markt steht bald wieder zur Verfügung. Voraussichtlich in der kommenden Woche sollen die renovierten Räumlichkeiten schrittweise wieder geöffnet und genutzt werden können. Foto: Ria Stübing

Von Ingo Notz

Lübbecke (WB). Das JaM steht in den Startlöchern und wartet auf den Startschuss: Das Lübbecker Jugendzentrum am Markt plant seine Wiedereröffnung. Im Idealfall soll die bereits in der kommenden Woche erfolgen.