Lübbecke/Espelkamp (WB/hm). Die Schafherde von Gehlenbeck hat es bereits zu einiger Berühmtheit gebracht. Seit Anfang 2017 schon stehen die Figuren immer mal wieder auf der Rasenfläche an der B 65. Und regelmäßig gelangen sie in die Schlagzeilen, so wie vor einigen Tagen, als den Tieren die individuell genähten Mund-Nasen-Schutzmasken gestohlen worden waren. Doch bald schon gibt es Abhilfe.

Die Schafe sind seit Beginn der Corona-Krise wieder auf der Wiese in Gehlenbeck und sollen die Menschen daran erinnern, Abstand zu halten. Deshalb trugen sie auch Masken; die wurden aber in der Nacht zum Muttertag gestohlen. „Wir sind ganz ärgerlich“, sagte Marlies Lindemann damals. Ihrer Tochter Melanie Wittemeyer gehört die Herde. „Das ist ja nicht nur einfach Dekoration. Über den Verkaufserlös des Buches, das Gerhard Terstegge geschrieben hat, konnten dem Hospiz ja immerhin schon 4000 Euro gespendet werden.“ Sie kündigte an, dass sie bei weiteren Vergehen Anzeige bei der Polizei erstattet werde.

„Das darf doch nicht wahr sein“

Nach dem Bericht in dieser Zeitung war die Empörung bei den Lesern groß, so wie bei Hertha Hotter: „Das darf doch wohl nicht wahr sein“, sagte die 87-jährige Espelkamperin, als sie von den geklauten Schaf-Masken gelesen hatte. Sie war aber nicht nur verärgert über die freche Diebstahlaktion, sondern hatte auch gleich eine Idee und hat sich flugs an ihre Nähmaschine gesetzt und neue Schutzmasken für die Dekoschafe genäht. Die sollen in Kürze übergeben werden.

Es ist übrigens nicht der erste Diebstahl, der in Gehlenbeck zu beklagen ist. Im August 2018 verschwand das blaue Schaf Paul plötzlich spurlos. „Ich verstehe nicht, dass manche Leute den Unterschied zwischen ‚dein‘ und ‚mein‘ nicht kennen“, sagte Melanie Wittemeyer. Sie verzichtete darauf, Anzeige zu erstatten. „Ich hoffe einfach, dass Paul irgendwann wieder da ist.“ Und tatsächlich: Zwei Tage später wurde das leicht beschädigte Kunstharz-Schaf von Jugendlichen zurückgebracht. Sie hatten es, so ihre Aussage, am Mittellandkanal gefunden.