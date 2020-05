Das Rotkehlchen hat es sich in einem Briefkasten gemütlich gemacht. Foto: Martin Nobbe

Lübbecke (WB). Bei den heimischen Vögeln dreht sich derzeit alles ums Brutgeschäft, wie Karl-Friedrich Reisebrink an der Schützenstraße feststellen kann. Allerdings hat er das Nest nicht im Garten, sondern direkt an der Haustür in seinem Briefkasten entdeckt.