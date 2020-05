Auf ihrem Hof in Hille hat sich Iris Niermeyer ein Hochbeet angelegt, wo sie nach dem Prinzip des Square-foot-Gardenings kleine Parzellen eingeteilt hat. Hier wachsen Knoblauch, Radieschen, Zwiebeln und Salat. Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe

Lübbecke/Hille (WB). Zurück zu den Wurzeln! Dieser Trend hat dank der Corona-Krise einen neuen Höhepunkt erreicht. Neben Vorratshaltung und Selberkochen steht jetzt auch das Pflanzen und Ziehen von eigenem Gemüse hoch im Kurs. Da passt es, dass das Fabian-Familienbildungszentrum den Kurs „Gemüseanbau für Anfänger“ im Programm hat. In der Reihe „Landfrauen vermitteln Alltagskompetenzen“ erklärt Kursleiterin Iris Niermeyer, was man beim Gärtnern beachten muss.

Da alle Kurse des Bildungszentrums abgesagt werden mussten, geben die Kursleiterinnen des Familienbildungszentrums ihre Tipps in Kooperation mit dieser Zeitung weiter. Dieses Mal steht Gärtnern mit Iris Niermeyer, Vorsitzende des Landfrauenservice Minden-Lübbecke-Herford, auf dem Programm. Die Landwirtin aus Hille baut eigenes Gemüse an, seit sie denken kann. Das habe schon mit dem Gemüsegarten ihrer Großeltern angefangen, erklärt sie. In ihrem Kurs „Gemüseanbau für Anfänger“ gibt sie grundlegende Informationen zum Gärtnern. Hier geht es zum Beispiel darum, wie viel Platz eine Pflanze braucht, wann sie ausgesät werden kann und mit welchen Nachbarpflanzen sie sich gut verträgt.

Tomaten und Kartoffeln mögen sich nicht

Eine gute Nachbarschaft im Gemüsegarten zu pflegen, dass ist für Iris Niermeyer eine der wichtigsten Grundregeln. Wenn man die passenden Gemüsesorten nebeneinander pflanze, dann könnten die einzelnen Sorten voneinander profitieren, wie zum Beispiel Möhren und Zwiebeln. „Der Geruch der Zwiebel verscheucht die Möhrenfliege und der Geruch der Möhre die Zwiebelfliege“, erklärt sie.

Tomaten und Kartoffeln seien allerdings keine guten Nachbarn, da beide Nachtschattengewächse und damit anfällig für Krautfäule seien. Grundsätzlich gilt: „Jede Pflanze hat ihren eigenen Nährstoffbedarf und hinterlässt ihre Spuren, deshalb sollte man eine Fruchtfolge einhalten“, erklärt Iris Niermeyer. Das bedeutet, dass man den jeweiligen Standort im Garten für eine bestimmte Gemüsesorte jedes Jahr neu wählen sollte. Beispielhaft würde das die Erdbeere zeigen. Dank ihrer Ausleger würde sie sich gerne ausbreiten. „Wenn man die Erdbeere lassen würde, dann würde sie über die Jahre durch den ganzen Garten wandern“, so Niermeyer.

Methode des „Square-foot-gardenings“ ausprobieren

Man sollte sich übrigens nicht scheuen, eine Bodenprobe zu nehmen und diese auf Nährstoffe untersuchen zu lassen, bevor man einen Gemüsegarten anlegt. Viele Gemüsegärten seien völlig überdüngt, weil nach dem Motto „Viel hilft viel“ vorgegangen werde. Zudem würde man bei Pflanzen zwischen Starkzehrern und Schwachzehrern unterscheiden, das heißt manche Pflanzen bräuchten viel Dünger beim Wachsen, andere weniger. Und dann müsse man natürlich noch auf den Abstand achten, denn jede Pflanze bräuchte natürlich Platz zum Wachsen.

Gärtnern auf dem Balkon: Auch auf ganz kleinem Raum kann man kleine Gemüsegärtchen anlegen. In dieser Holzkiste, die mit Folie ausgelegt ist, wachsen Salatrauke, Dill, Basilikum und Petersilie. Foto: Eva Rahe Gärtnern auf dem Balkon: Auch auf ganz kleinem Raum kann man kleine Gemüsegärtchen anlegen. In dieser Holzkiste, die mit Folie ausgelegt ist, wachsen Salatrauke, Dill, Basilikum und Petersilie. Foto: Eva Rahe

Für den Einstieg in das Gemüsegärtnern empfiehlt Iris Niermeyer die Methode des „Square-foot-gardenings“, wo eine Gartenparzelle in gleichgroße Quadrate eingeteilt wird. Empfehlenswert sei hier eine Größe von 30 mal 30 (ein foot) oder 40 mal 40 Zentimetern pro Quadrat. Bei großen Pflanzen, wie zum Beispiel Kohl oder Tomaten, würde man dann eine Pflanze auf ein Quadrat setzen und bei kleineren Pflanzen mehrere. „Das ist eine gute Möglichkeit, auf kleinstem Raum Gemüse anzubauen. Es funktioniert auch auf dem Balkon“, sagt Iris Niermeyer. Zudem sähe es auch noch gut aus. Und wenn ein Quadrat abgeerntet sei, könne man die nächste Pflanze anbauen. So sei die Fruchtfolge gesichert.

Um den Einstieg zu erleichtern, könne man erst mal mit einfachen Gemüsesorten anfangen. Radieschen und Salat zum Beispiel würden schnell zum Erfolg führen und man würde nicht gleich die Lust verlieren. Zudem könne man sie direkt essen. Denn das sei doch eines der schönsten Dinge am eigenen Gärtnern, sich selbst etwas zum Essen anzubauen, erklärt Iris Niermeyer und fügt hinzu: „Für mich sind die Erdbeeren aus dem eigenen Garten einfach unschlagbar!“