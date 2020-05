Das Team der Frühen Hilfen des Kreisjugendamtes Minden-Lübbecke bietet Beratung und Begleitung an: (unten von links) Dorothea Aspelmeier und Edda Heinrichsmeier-Roth (Koordination) sowie (oben von links) Manuela Becker und Claudia Feric (Familienhebammen). Foto: Mirjana Lenz

Seit einigen Monaten ergänzen die Familienhebammen das bislang rein sozialpädagogische Team der Frühen Hilfen des Kreisjugendamtes Minden-Lübbecke. Hierdurch ist der Fachdienst in seinem Angebot deutlich gewachsen und der medizinische Hintergrund direkt mit eingebunden.

Durch die bestehenden Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie findet die Beratung und Begleitung Schwangerer und Eltern mit Kleinkindern derzeit hauptsächlich telefonisch statt. Interessierte Eltern können sich mit ihren Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach an die Familienhebammen der Frühen Hilfen wenden. Alle Angebote sind präventiv, kostenfrei und niedrigschwellig.

Kostenfrei und niedrigschwellig

Die Frühen Hilfen können darüber hinaus Auskunft geben zu Themen wie der Ernährung von Mutter und Säugling, Stillen, körperliche Entwicklung des Kindes, Gesundheitsförderung in der Familie, Erkrankungen des Säuglings, Schlafen, Tagesstruktur mit einem Kleinkind, psychosoziale Fragestellungen in Bezug auf veränderte Partnerschaft als Eltern, Mutter-Sein, Vater-Sein, finanzielle Hilfen und vielem mehr. Außerdem können Fragen zum Umgang mit der Corona-Pandemie in Bezug auf Säuglinge und Kleinkinder gestellt werden.

Die Familienhebammen Claudia Feric und Manuela Becker sind montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 0571/807 23050 zu erreichen oder per E-Mail an manuela.becker@minden-luebbecke.de oder c.feric@minden-luebbecke.de.

Weitere Informationen und Angebote finden Interessierte im Internet.