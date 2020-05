Lübbecke (WB). Dank der Aufmerksamkeit von Zeugen sind kurz hintereinander zwei Einbruchsversuche in ein Getränkelager und eine Weinhandlung in Lübbecke misslungen. Die Vorfälle ereigneten sich im Laufe des späten Montagabends. In einem Fall konnte die Polizei einen Verdächtigen stellen. Zudem könnte der Mann für die nachfolgende Tat ebenfalls verantwortlich sein.

Ein Autofahrer hatte die Beamten gegen 21.40 Uhr darüber informiert, dass sich ein Unbekannter mit einem Bolzenschneider am Zaun des Getränkelagers des NP-Marktes an der Alsweder Straße zu schaffen machte. Die Einsatzkräfte trafen dort wenig später auf einen ihnen wegen Diebstahlsdelikten gut bekannten 49-jährigen Lübbecker. Der hatte den Bolzenschneider noch bei sich. In dem Zaum befand sich lediglich ein kleineres Loch. Im Umfeld entdeckten die Polizisten noch das Fahrrad und den Rucksack des Verdächtigen. Er gab zu, sich am Zaun aufgehalten zu haben. Das Loch sei aber bereits vorhanden gewesen, so der Lübbecker. Nachdem die Beamten das Werkzeug sichergestellt hatten, mussten sie den 49-Jährigen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen.

Nur etwa eine Stunde später ging bei der Polizei erneut eine Einbruchsmeldung ein. In der Tonstraße hatte ein Anwohner einen Mann mit Rucksack beobachtet, der die Schaufensterscheibe des Weinkontors einschlug. Als der Verdächtige angesprochen wurde, flüchtete der zirka 1,80 Meter große und mit einer grünen Jacke bekleidete Mann in Richtung Marktplatz. Vor Ort entdeckten die Polizisten ein Loch in der Scheibe, dessen Größe aber nicht ausreichte, um an die Flaschen in der Auslage zu gelangen. Die Zeugenaussage lässt die Beamten vermuten, dass es sich um den 49-Jährigen handeln könnte. Eine Fahndung nach ihm brachte zunächst keinen Erfolg. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.